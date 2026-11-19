Quelle elettroniche mettono la freccia e sorpassano gli adesivi
La vignetta elettronica supera per la prima volta quella adesiva, conquistando il 54% delle vendite. A trainare il successo anche gli automobilisti stranieri, soprattutto quelli tedeschi.
BERNA - Sempre più automobilisti scelgono la vignetta elettronica per circolare sulle autostrade svizzere. Nel 2026, per la prima volta dalla sua introduzione, il contrassegno digitale ha superato quello adesivo nelle vendite, raggiungendo una quota del 54% del totale. Un sorpasso che conferma il crescente successo della e-vignette, disponibile dall'agosto 2023.
Secondo i dati dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC), nel 2026 sono stati venduti complessivamente circa 11 milioni di contrassegni autostradali, tra digitali e adesivi. Di questi, circa 5,8 milioni erano elettronici. Un aumento significativo rispetto al 2025, quando la quota delle e-vignette si fermava al 45%.
Zurigo in testa, forte domanda anche dall'estero
La maggior parte dei contrassegni elettronici è stata acquistata in Svizzera, con circa 3,1 milioni di vendite. A guidare la classifica cantonale è Zurigo, con 525mila e-vignette, seguita da Berna (368mila), Argovia (300mila) e Vaud (244mila).
Una parte importante della domanda arriva però dall'estero. Sono infatti 2,7 milioni i contrassegni elettronici acquistati per veicoli immatricolati fuori dalla Svizzera, pari al 45,6% delle vendite complessive della versione digitale.
La Germania rappresenta il mercato estero principale, con il 21,3% delle vendite, seguita dalla Francia (8,9%) e dall'Italia (4%). Seguono Paesi Bassi (2,8%), Belgio (1,9%) e Liechtenstein (0,4%).
Perché piace la versione digitale
Il successo della e-vignette è legato soprattutto alla praticità. A differenza del tradizionale contrassegno adesivo, quello elettronico è associato direttamente alla targa del veicolo e può essere acquistato online in qualsiasi momento, con validità immediata dopo il pagamento.
Non occorre quindi applicare nulla sul parabrezza né preoccuparsi di rimuovere il vecchio adesivo. Inoltre, chi dispone di targhe trasferibili può utilizzare un unico contrassegno elettronico per più veicoli, mentre con la versione adesiva era necessario acquistarne uno per ciascuno.
Un altro vantaggio riguarda il cambio di automobile: se la targa rimane la stessa, non è necessario acquistare una nuova vignetta. Lo stesso principio vale in caso di sostituzione del parabrezza, un'eventualità che con il contrassegno adesivo comportava l'acquisto di una nuova vignetta.
Per gli automobilisti stranieri, inoltre, la possibilità di acquistare il contrassegno prima di entrare in Svizzera permette di evitare soste ai punti vendita lungo il percorso.
La vignetta 2027 sarà lilla: prezzo invariato
Nonostante il sorpasso digitale, il tradizionale contrassegno adesivo continuerà a essere disponibile. La versione per il 2027 sarà di colore lilla e potrà essere acquistata a partire dal 1° dicembre 2026.
Il prezzo rimarrà invariato: 40 franchi sia per la vignetta adesiva sia per quella elettronica.
Il contrassegno tradizionale sarà in vendita nei consueti punti di distribuzione, tra cui uffici postali, autofficine e stazioni di servizio. La versione digitale potrà invece essere acquistata, senza costi aggiuntivi, attraverso il portale ufficiale dell'UDSC.
Attenzione alle truffe online
L'UDSC invita gli automobilisti a prestare particolare attenzione ai siti non ufficiali e alle comunicazioni fraudolente legate alla vignetta elettronica.
L'autorità federale raccomanda di effettuare l'acquisto esclusivamente attraverso il proprio portale e ricorda che non invia richieste di verifica o aggiornamento dei dati personali, né sollecita via e-mail nuovi pagamenti per un contrassegno elettronico già acquistato.