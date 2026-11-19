Secondo i dati dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC), nel 2026 sono stati venduti complessivamente circa 11 milioni di contrassegni autostradali, tra digitali e adesivi. Di questi, circa 5,8 milioni erano elettronici. Un aumento significativo rispetto al 2025, quando la quota delle e-vignette si fermava al 45%.