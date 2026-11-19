Quali fattori principali all'origine dei costi più elevati, le previsioni del KOF indicano i trattamenti curativi ambulatoriali e le cure di lunga durata. Le innovazioni mediche e tecniche, così come le modifiche tariffarie, spostano sempre più i trattamenti verso il settore ambulatoriale. Contemporaneamente, l'invecchiamento della popolazione e situazioni assistenziali più complesse determinano un aumento dei bisogni.

Particolarmente marcata è la crescita delle cure a domicilio dispensate dallo Spitex. La retribuzione dei familiari che prestano assistenza riveste in questo contesto un ruolo sempre più rilevante, mentre le degenze ospedaliere registrano una crescita più lenta e perdono importanza, ha sottolineato il KOF.