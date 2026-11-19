Sanità, in arrivo un'altra stangata
I costi della salute corrono verso un nuovo record: entro il 2028 spenderemo 114,5 miliardi di franchi. A far lievitare la fattura sono soprattutto le cure ambulatoriali e a domicilio.
ZURIGO - I costi della salute in Svizzera raggiungeranno i 114,5 miliardi di franchi entro il 2028. Questa crescita media annua del 4,2% è dovuta principalmente all'aumento delle cure ambulatoriali e al crescente fabbisogno di assistenza sanitaria, ha comunicato oggi l'Istituto KOF, il centro di ricerca congiunturale del Politecnico federale (ETH) di Zurigo.
Nell'arco di quattro anni l'incremento ammonterà quindi a 17,3 miliardi di franchi. Dopo una crescita del 4,6% nel 2025, la progressione dovrebbe rallentare attestandosi al 3,9% nel 2028. L'aumento delle spese rimarrà quindi a un livello elevato nell'intero periodo, viene precisato.
Quali fattori principali all'origine dei costi più elevati, le previsioni del KOF indicano i trattamenti curativi ambulatoriali e le cure di lunga durata. Le innovazioni mediche e tecniche, così come le modifiche tariffarie, spostano sempre più i trattamenti verso il settore ambulatoriale. Contemporaneamente, l'invecchiamento della popolazione e situazioni assistenziali più complesse determinano un aumento dei bisogni.
Particolarmente marcata è la crescita delle cure a domicilio dispensate dallo Spitex. La retribuzione dei familiari che prestano assistenza riveste in questo contesto un ruolo sempre più rilevante, mentre le degenze ospedaliere registrano una crescita più lenta e perdono importanza, ha sottolineato il KOF.
Ulteriori incertezze sono legate al sistema tariffario Tardoc, in vigore dal 2026. Secondo il KOF, i primi dati indicano che la neutralità dei costi auspicata per le prestazioni mediche ambulatoriali non è stata pienamente raggiunta. Poiché gli ospedali hanno inoltrato le fatture in ritardo, mancano attualmente cifre definitive. Se i costi dovessero superare i limiti concordati, nel 2028 scatteranno correzioni tariffarie che ridurranno le remunerazioni versate agli studi medici e agli ospedali.
Sul fronte del finanziamento, l'introduzione del finanziamento uniforme delle prestazioni sanitarie (EFAS) nel 2028 comporterà cambiamenti significativi. Secondo il KOF, le spese dei Cantoni aumenteranno del 12,2% nell'ultimo anno di previsione, mentre i costi dell'assicurazione malattia obbligatoria cresceranno solo dello 0,7%. Questo trasferimento attenuerà sì l'aumento dei premi delle casse malattia, ma non ridurrà per questo le spese sanitarie totali, viene sottolineato.