Pagare solo dieci mensilità di cassa malati all'anno, la nuova idea dei socialisti
L'iniziativa popolare presentata oggi prevede nuove forme di finanziamento tramite maggiori imposte su redditi e utili elevati. Per i bambini sarebbero addirittura solo sei mensilità.
BERNA - L'esenzione di due premi malattia mensili all'anno per adulto e di sei per bambino. È quanto propone un'iniziativa popolare presentata oggi da un'alleanza di sinistra allo scopo di sgravare i bilanci delle famiglie.
L'alleanza composta da PS, sindacati e dall'Associazione dei consumatori della Svizzera romanda ha lanciato oggi ufficialmente la raccolta delle firme (termine 17 maggio 2028, secondo il Foglio federale) per l'iniziativa popolare "Per premi delle casse malati più bassi".
Dopo diversi tentativi andati a vuoto nel recente passato, ora la sinistra ci riprova con un nuovo modello di sgravio dei premi, dal costo stimato pari a circa otto miliardi di franchi all'anno.
Il finanziamento avverrebbe mediante una sovrattassa per i redditi più elevati e un'imposta sugli utili più elevata per le imprese.