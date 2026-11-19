Affitti, potrebbe essere un 2028 da incubo
Alla base delle previsioni, la possibile inversione di rotta della Banca nazionale svizzera
ZURIGO - Per gli inquilini e le inquiline in Svizzera potrebbero arrivare all'inizio del 2028 notevoli aumenti degli affitti. Gli esperti di UBS prevedono un aumento degli affitti di circa il 5%. Il motivo è l'attesa inversione di tendenza dei tassi d'interesse da parte della Banca nazionale svizzera (BNS).
Secondo un'analisi pubblicata giovedì, gli economisti di UBS si aspettano due aumenti del tasso guida di 0,25 punti percentuali ciascuno, a marzo e giugno 2027. Il buon andamento congiunturale e l'inflazione relativamente elevata dovrebbero dare alla BNS il margine necessario per farlo.
Ciò avrebbe ripercussioni anche sul tasso d'interesse di riferimento, decisivo per la determinazione degli affitti. Attualmente questo si trova all'1,25%, un minimo storico. Nel breve termine, la situazione dovrebbe rimanere invariata. Alla prossima fissazione del 1° dicembre, gli esperti di UBS non si aspettano ancora alcun cambiamento.
Solo a settembre 2027 prevedono un aumento del tasso di riferimento all'1,50%. In tal modo, i locatori potrebbero aumentare gli affitti del 3%, a condizione che l'affitto precedente si basi su un tasso di riferimento dell'1,25%.
Tuttavia, probabilmente non si fermerà qui. Infatti, i locatori potrebbero trasferire anche gli aumenti generali dei costi. Pertanto, secondo UBS, l'aumento effettivo degli affitti dovrebbe essere «di circa il 5%».
Poiché gli aumenti degli affitti di regola diventano effettivi solo tre mesi dopo la decisione dell'Ufficio federale delle abitazioni (UFAB), gli affitti dovrebbero aumentare sensibilmente soprattutto nel primo semestre del 2028.