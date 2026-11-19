La Posta torna a crescere: utili in aumento grazie a pacchi e rincari
L'aumento dei ricavi e dell'utile netto è sostenuto da crescita nei pacchi, digitalizzazione e misure di efficienza.
BERNA - Complici anche gli aumenti tariffari La Posta Svizzera archivia i primi nove mesi del 2026 con risultati finanziari in crescita, tornando su livelli in linea con la media degli ultimi cinque anni.
Stando alle indicazioni odierne, da gennaio a settembre il gruppo ha realizzato un risultato d'esercizio Ebit di 286 milioni di franchi, con un incremento di 103 milioni (+56,3%) rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. I ricavi d'esercizio sono saliti a 5,5 miliardi di franchi (+2,3%), mentre l'utile netto del gruppo ha raggiunto 224 milioni (+16,1%).
A sostenere il miglioramento sono stati soprattutto l'aumento dei volumi nel settore dei pacchi, il buon andamento delle attività bancarie, le misure di efficienza e il ritocco dei prezzi. "Non è tuttavia il momento di abbassare la guardia: le sfide strutturali permangono", affermano i vertici in un comunicato odierno.
La trasformazione digitale continua a modificare le abitudini della clientela. Circa un milione di persone ha già scelto di ricevere lettere in formato digitale, quasi il triplo rispetto alla fine del 2025. Complessivamente, sino alla fine di settembre la Posta ha trasmesso circa sette milioni di invii elettronici, con un balzo dell'89% su base annua. Anche la Post-App registra una crescita significativa: nei primi nove mesi dell'anno è stata utilizzata 60 milioni di volte, il 63% in più rispetto allo stesso periodo del 2025.
Positivo viene giudicato pure l'andamento delle attività logistiche. La Posta ha trasportato 141 milioni di pacchi, segnando un incremento del 6,1%. In crescita pure il trasporto pubblico gestito da AutoPostale: i chilometri percorsi sono stati 111 milioni (+1,8%), mentre il numero di passeggeri è aumentato del 3,2%.
Secondo l'azienda l'espansione dei nuovi servizi non basta tuttavia a compensare la contrazione delle attività tradizionali. Nel periodo in esame il volume delle lettere è diminuito del 5,3%, mentre i versamenti effettuati agli sportelli - che come noto sono peraltro sempre meno, vista la chiusura di numerosi uffici postali - hanno registrato una flessione dell'11,0%. Anche la logistica delle merci continua a risentire di un contesto internazionale difficile. Nel frattempo, i costi legati allo smistamento, al recapito, ai veicoli e al personale rimangono elevati.
Il finanziamento del servizio universale rappresenta una delle principali sfide per il gruppo. Secondo la Posta, garantire le prestazioni di base su tutto il territorio nazionale comporta oneri per circa 365 milioni di franchi all'anno. Il monopolio sul recapito delle lettere contribuisce soltanto con circa 60 milioni.
"Il miglioramento del risultato ovviamente ci rallegra", commenta il responsabile delle finanze Alex Glanzmann, citato nella nota. "Di ogni franco di fatturato, però, come Ebit ci restano appena cinque centesimi", aggiunge. "Rimangono quindi le sfide legate al finanziamento a lungo termine del servizio universale". La Posta ritiene quindi necessarie ulteriori misure di contenimento dei costi e una modernizzazione della legislazione postale, attualmente in fase di revisione.
Un contributo significativo alla performance del gruppo è arrivato anche da PostFinance. Nei primi nove mesi la filiale finanziaria ha registrato un risultato d'esercizio di 282 milioni di franchi, con un aumento di 58 milioni rispetto all'anno precedente. A trainare la crescita sono stati soprattutto i maggiori ricavi nelle attività indipendenti dagli interessi, il buon andamento del traffico dei pagamenti e la riduzione dei costi operativi. Dalla fine del 2025 i patrimoni della clientela sono aumentati di 3,1 miliardi, raggiungendo complessivamente 117 miliardi di franchi.