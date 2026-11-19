A sostenere il miglioramento sono stati soprattutto l'aumento dei volumi nel settore dei pacchi, il buon andamento delle attività bancarie, le misure di efficienza e il ritocco dei prezzi. "Non è tuttavia il momento di abbassare la guardia: le sfide strutturali permangono", affermano i vertici in un comunicato odierno.

La trasformazione digitale continua a modificare le abitudini della clientela. Circa un milione di persone ha già scelto di ricevere lettere in formato digitale, quasi il triplo rispetto alla fine del 2025. Complessivamente, sino alla fine di settembre la Posta ha trasmesso circa sette milioni di invii elettronici, con un balzo dell'89% su base annua. Anche la Post-App registra una crescita significativa: nei primi nove mesi dell'anno è stata utilizzata 60 milioni di volte, il 63% in più rispetto allo stesso periodo del 2025.