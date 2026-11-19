Armasuisse, nuovi radar francesi per le forze aeree
L'acquisto del "Ground Master 200 Multi-Mission All-in-one" sostituirà il sistema obsoleto TAFLIR
BERNA - Le Forze aeree svizzere saranno dotate di nuovi radar a media gittata parzialmente mobili. La commessa per la fornitura del modello francese "Ground Master 200 Multi-Mission All-in-one" è stata aggiudicata all'azienda Thales Svizzera, rende noto oggi Armasuisse.
L'acquisto sostituirà il sistema obsoleto TAFLIR - che verrà messo fuori servizio a fine 2028 - e mira a colmare le lacune nelle capacità di identificazione delle minacce nello spazio aereo, si legge in un comunicato. Lo scorso aprile Armasuisse aveva presentato la domanda di offerta a quattro produttori europei per cinque sistemi.
Quella di Thales Svizzera si è distinta, tra l'altro, per il maggiore coinvolgimento dell'industria elvetica nella realizzazione del progetto e per il prezioso trasferimento di tecnologie, che consentirà in futuro di effettuare la manutenzione di alcuni componenti radar critici.
L'aggiudicazione è in linea con la strategia in materia di politica d'armamento del Consiglio federale, sostiene Armasuisse, ricordando che l'acquisto è già stato approvato dal Parlamento e figura nel messaggio sull'esercito 2026 e il credito d'impegno richiesto è di 150 milioni di franchi.
Grazie alle loro capacità, i nuovi sensori rafforzeranno la rete integrata di sensori, informazioni, condotta ed efficacia, viene precisato. Il sistema è in grado di rilevare, classificare e tracciare bersagli nello spazio aereo inferiore, intermedio e superiore, e di identificarli mediante il riconoscimento amico-nemico.