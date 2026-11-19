Quella di Thales Svizzera si è distinta, tra l'altro, per il maggiore coinvolgimento dell'industria elvetica nella realizzazione del progetto e per il prezioso trasferimento di tecnologie, che consentirà in futuro di effettuare la manutenzione di alcuni componenti radar critici.

L'aggiudicazione è in linea con la strategia in materia di politica d'armamento del Consiglio federale, sostiene Armasuisse, ricordando che l'acquisto è già stato approvato dal Parlamento e figura nel messaggio sull'esercito 2026 e il credito d'impegno richiesto è di 150 milioni di franchi.