Solo quattro giorni di lavoro. E anche le assenze calano
Quattro aziende hanno ridotto l'orario per sei mesi. Lo studio della Scuola universitaria di Berna: «I nostri dati dimostrano che una riduzione del tempo di lavoro ben pianificata può migliorare la salute»
BERNA - Quattro aziende svizzere hanno ridotto l'orario di lavoro, a parità di salario, portandolo tra le 34 e le 38 ore settimanali. Dopo sei mesi i dipendenti hanno accusato un esaurimento nettamente inferiore e fatto registrare un calo sensibile dei giorni di assenza.
Durante la fase di test i lavoratori si sono sentiti più vitali e hanno giudicato superiore la loro capacità di rendimento, hanno comunicato oggi la Scuola universitaria professionale di Berna e la società di consulenza aziendale Tempora Labs. Gli interpellati sono inoltre riusciti a conciliare più facilmente tempo libero e professione.
All'indagine hanno partecipato un'impresa edile, un istituto finanziario, una società di consulenza del personale e un'azienda sociale. La riduzione dell'orario di lavoro ha avuto un impatto diretto sulle assenze. Nella banca i giorni di assenza sono diminuiti del 31% rispetto all'anno precedente. Presso l'impresa edile i congedi per malattia nel gruppo pilota sono diminuite dal 10,1 al 5,5%, mentre per il resto del personale che non ha partecipato allo studio sono rimaste praticamente allo stesso livello.
«I nostri dati dimostrano che una riduzione del tempo di lavoro ben pianificata può migliorare la salute e l'equilibrio tra vita professionale e vita privata dei collaboratori, senza che l'azienda subisca una perdita di rendimento», ha sintetizzato Caroline Straub dell'Istituto New Work della Scuola universitaria professionale di Berna.
Le organizzazioni hanno scelto modelli diversi. Il personale dei cantieri lavorava mezz'ora in più al giorno per quattro giorni, ottenendo in cambio il venerdì libero. Gli impiegati della banca effettuavano turni di 9,5 ore ciascuno per quattro giorni, garantendo la reperibilità per cinque giorni. Nel settore della consulenza, i dipendenti sceglievano in modo flessibile il proprio giorno libero in base agli appuntamenti con i clienti.
«Chi vuole introdurre la settimana lavorativa di quattro giorni deve anche adeguare i processi aziendali: riunioni più brevi, definizione chiara delle priorità e tempo riservato al lavoro che richiede concentrazione», ha osservato Veit Hailperin di Tempora Labs. Gli esperti hanno quindi consigliato di affrontare il progetto come una riorganizzazione strutturale dell'azienda e non semplicemente come una riduzione dell'orario di lavoro.
Lo studio proseguirà in collaborazione con l'iniziativa 4 Day Week Global. Il progetto di ricerca è affiancato da un comitato consultivo di cui fanno parte, tra gli altri, l'Associazione dei commercianti, l'Associazione dei datori di lavoro di Zurigo e il sindacato Unia.