All'indagine hanno partecipato un'impresa edile, un istituto finanziario, una società di consulenza del personale e un'azienda sociale. La riduzione dell'orario di lavoro ha avuto un impatto diretto sulle assenze. Nella banca i giorni di assenza sono diminuiti del 31% rispetto all'anno precedente. Presso l'impresa edile i congedi per malattia nel gruppo pilota sono diminuite dal 10,1 al 5,5%, mentre per il resto del personale che non ha partecipato allo studio sono rimaste praticamente allo stesso livello.

«I nostri dati dimostrano che una riduzione del tempo di lavoro ben pianificata può migliorare la salute e l'equilibrio tra vita professionale e vita privata dei collaboratori, senza che l'azienda subisca una perdita di rendimento», ha sintetizzato Caroline Straub dell'Istituto New Work della Scuola universitaria professionale di Berna.