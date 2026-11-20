I candidati al posto del "ministro" dell'economia, della formazione e della ricerca sono ben otto: una donna e sette uomini. Oltre alla vicepresidente dell'UDC Svizzera, la consigliera nazionale Céline Amaudruz (GE), sono in corsa il presidente del Governo bernese Pierre Alain Schnegg e il consigliere agli Stati ticinese, Marco Chiesa. A questi si aggiungono il consigliere di Stato dell'Alto Vallese, Franz Ruppen, il consigliere di Stato argoviese Jean-Pierre Gallati, il capogruppo UDC alle Camere federali, Thomas Aeschi (ZG), il consigliere nazionale alto vallesano Michael Graber, nonché il consigliere nazionale Rémy Wyssmann (SO).

Guy Parmelin aveva annunciato le sue dimissioni all'inizio di ottobre. Dopo undici anni trascorsi al governo, il consigliere federale aveva espresso la volontà di lasciare il posto a forze nuove in questi tempi di grande incertezza. «Il fuoco sacro non è più così sacro come all'inizio», aveva aggiunto davanti ai media, escludendo tuttavia problemi di salute.