Albert Rösti: «Prima l’energia, poi il clima»
Rösti ribadisce la priorità della sicurezza energetica e sottolinea il ruolo della Svizzera nella mediazione internazionale.
BERNA - Il consigliere federale Albert Rösti non vede alcuna contraddizione tra il suo precedente atteggiamento critico nei confronti del dibattito sul clima e la sua partecipazione alla conferenza sul clima delle Nazioni Unite COP31. "Non mi sono mai opposto all'uscita dalle energie fossili", ha dichiarato in un'intervista.
Si è sempre impegnato per una maggiore produzione di elettricità con tutte le tecnologie, ha detto il consigliere federale venerdì all'agenzia di stampa Keystone-SDA. "Abbiamo prima bisogno di un'alternativa alle energie fossili", ha affermato Rösti. Per questo motivo, la produzione di elettricità deve essere ampliata, anche con l'energia nucleare. "La politica energetica viene prima della politica climatica", ha ribadito. Questa posizione la sostiene oggi "con ancora più convinzione".
Anche l'estate torrida non ha cambiato la sua convinzione. "L'estate ha dimostrato che dobbiamo seguire questa strada. Ma questa convinzione la ho già da tempo", ha detto Rösti. Inoltre, la Svizzera si è impegnata a raggiungere l'obiettivo della neutralità climatica entro il 2050 con la legge sulla protezione del clima approvata dal popolo nel 2023.
La Svizzera come costruttrice di ponti
Alla conferenza sul clima, Rösti rappresenta la Svizzera nei colloqui ministeriali. Il fatto che la Svizzera sia un piccolo paese non significa che la sua voce abbia poco peso. "La Svizzera ha sicuramente una voce", ha detto. Inoltre, può collaborare con altri Stati in quanto paese neutrale.
Alla conferenza, la Svizzera fa parte di un gruppo di Stati insieme a Messico, Georgia, Corea del Sud e altri paesi. Tra questi vi sono sia paesi industrializzati che paesi in via di sviluppo. "Possiamo così costruire un piccolo ponte e come gruppo veniamo sicuramente ascoltati", ha detto Rösti. La Svizzera può guidare il gruppo e parlare a suo nome.
Piano per la neutralità climatica ancora aperto
Guardando ai negoziati, Rösti si è mostrato ancora cauto venerdì. È positivo che nel documento finale previsto venga inserita l'elettrificazione come obiettivo. Tuttavia, non vi è ancora un accordo sulla questione di un piano concreto per l'uscita dalle energie fossili.
"Si fa ancora fatica a impegnarsi chiaramente su una roadmap", ha detto Rösti. Un tale piano dovrebbe mostrare come gli Stati intendono percorrere la strada verso l'obiettivo della neutralità climatica.