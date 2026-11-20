Anche l'estate torrida non ha cambiato la sua convinzione. "L'estate ha dimostrato che dobbiamo seguire questa strada. Ma questa convinzione la ho già da tempo", ha detto Rösti. Inoltre, la Svizzera si è impegnata a raggiungere l'obiettivo della neutralità climatica entro il 2050 con la legge sulla protezione del clima approvata dal popolo nel 2023.

La Svizzera come costruttrice di ponti

Alla conferenza sul clima, Rösti rappresenta la Svizzera nei colloqui ministeriali. Il fatto che la Svizzera sia un piccolo paese non significa che la sua voce abbia poco peso. "La Svizzera ha sicuramente una voce", ha detto. Inoltre, può collaborare con altri Stati in quanto paese neutrale.