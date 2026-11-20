Cortei, striscioni e fuochi simbolici: la gioventù svizzera sfida austerità e guerra
Le proteste coinvolgono oltre 65 istituti svizzeri e si inseriscono in una più ampia mobilitazione europea dei giovani.
BERNA - Migliaia di giovani sono scesi in strada oggi in numerose città svizzere. Hanno manifestato davanti a scuole e università contro le misure di austerità e l'aumento delle spese militari.
L'ondata di proteste ha coinvolto oltre 65 istituti scolastici in tutto il Paese, ha indicato l'alleanza "Sciopero giovanile". I giovani hanno disertato le lezioni in circa un quarto dei licei, nonché in due terzi delle scuole professionali e delle università. Le proteste hanno costituito la parte svizzera di una giornata di mobilitazione a livello europeo del movimento "Youth Strike".
Incendiato un carro armato di cartone
A Basilea, diverse centinaia di partecipanti hanno sfilato attraverso il centro città. Durante il corteo autorizzato, i manifestanti hanno lanciato sacchetti di vernice contro due filiali di UBS e hanno dato simbolicamente fuoco a un carro armato di cartone.
A Berna, nel pomeriggio, centinaia di giovani si sono radunati sulla Casinoplatz. Già in mattinata si erano svolte azioni in diversi licei del Canton Berna, ad esempio a Bienne e a Münchenbuchsee. Il Dipartimento dell'Istruzione bernese aveva chiarito in anticipo che lo sciopero non comportava l'esonero dalle lezioni e che le assenze ingiustificate sarebbero state annotate nella pagella.
Blocchi stradali e manifestazioni in Romandia
Anche nella Svizzera romanda si sono svolte azioni di protesta. A Ginevra, gli studenti della Scuola superiore di arte e design (HEAD) hanno bloccato l'accesso agli edifici e ai laboratori sul Boulevard James-Fazy. Hanno chiesto l'abolizione delle tasse universitarie. All'Università di Ginevra i manifestanti hanno esposto striscioni contro le spese belliche.
A Losanna, circa 500 liceali si sono riuniti per una marcia pacifica. Nei campus dell'Università e del Politecnico federale di Losanna (EPFL), gli studenti hanno organizzato picchetti di sciopero in vista di una grande manifestazione serale con i sindacati del settore pubblico. I manifestanti hanno chiesto borse di studio adeguate, alloggi a prezzi accessibili e migliori condizioni di studio.
Anche nel Canton Ticino le proteste hanno attirato molti giovani. A Bellinzona circa 1'000 persone hanno sfilato per le strade. La manifestazione si è svolta senza particolari incidenti.
Manifesto con 13 rivendicazioni
I giovani hanno formulato 13 richieste fondamentali in un manifesto. Oltre a una settimana lavorativa di 35 ore e a più vacanze per gli apprendisti, hanno chiesto pasti a tre franchi negli istituti di formazione.
Secondo gli organizzatori - tra cui il Sindacato dei servizi pubblici (SSP/VPOD), l'Unione svizzera degli universitari (USU), la Gioventù socialista (GISO), i Giovani Verdi, il Gruppo per una Svizzera senza esercito (GSsE), lo Sciopero per il clima e i collettivi femministi -, i fondi pubblici dovrebbero essere destinati in via prioritaria all'istruzione, al settore sociale e alla protezione del clima, anziché agli armamenti.
Anche l'Unione sindacale svizzera si è dichiarata solidale con queste rivendicazioni e ha chiesto un salario minimo di 5'000 franchi al termine dell'apprendistato.