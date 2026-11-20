Incendiato un carro armato di cartone

A Basilea, diverse centinaia di partecipanti hanno sfilato attraverso il centro città. Durante il corteo autorizzato, i manifestanti hanno lanciato sacchetti di vernice contro due filiali di UBS e hanno dato simbolicamente fuoco a un carro armato di cartone.

A Berna, nel pomeriggio, centinaia di giovani si sono radunati sulla Casinoplatz. Già in mattinata si erano svolte azioni in diversi licei del Canton Berna, ad esempio a Bienne e a Münchenbuchsee. Il Dipartimento dell'Istruzione bernese aveva chiarito in anticipo che lo sciopero non comportava l'esonero dalle lezioni e che le assenze ingiustificate sarebbero state annotate nella pagella.