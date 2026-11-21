Secondo l'indagine «Sport Svizzera 2026», circa uno svizzero su cinque percorre regolarmente i sentieri invernali, riconoscibili dai caratteristici paletti rosa. Un'attività che assume un'importanza sempre maggiore anche per le destinazioni turistiche, dove le escursioni a piedi e con le racchette da neve rappresentano un'alternativa interessante, facilmente accessibile e relativamente economica rispetto ad altri sport invernali.

La nuova cartina permette di pianificare le uscite grazie a informazioni dettagliate su ciascun itinerario. Gli escursionisti possono consultare la distanza, la durata prevista, il dislivello in salita e in discesa, il grado di difficoltà fisica e tecnica e l'altitudine del percorso. È inoltre possibile visualizzare la distribuzione geografica dei diversi sentieri, come sottolinea Thomas Gloor, direttore delle informazioni escursionistiche e delle tecnologie dell'informazione di Sentieri Svizzeri, citato nel comunicato.