Oltre 1'100 percorsi invernali a portata di clic
Sentieri Svizzeri e Confederazione lanciano una cartina con oltre 5'500 chilometri di itinerari per escursioni e racchette da neve.
BERNA - Una nuova cartina digitale con 688 escursioni invernali e 424 percorsi per racchette da neve, per un totale di oltre 5'500 chilometri. È lo strumento ora a disposizione degli appassionati di attività all'aria aperta grazie alla collaborazione tra la Confederazione e l'associazione Sentieri Svizzeri.
La mappa, come annunciato oggi dall'associazione in un comunicato, è consultabile sul sito di Sentieri Svizzeri, su SvizzeraMobile, sul geoportale della Confederazione e sull'applicazione swisstopo. L'obiettivo è rispondere a un interesse crescente della popolazione per le attività escursionistiche durante la stagione fredda.
Secondo l'indagine «Sport Svizzera 2026», circa uno svizzero su cinque percorre regolarmente i sentieri invernali, riconoscibili dai caratteristici paletti rosa. Un'attività che assume un'importanza sempre maggiore anche per le destinazioni turistiche, dove le escursioni a piedi e con le racchette da neve rappresentano un'alternativa interessante, facilmente accessibile e relativamente economica rispetto ad altri sport invernali.
La nuova cartina permette di pianificare le uscite grazie a informazioni dettagliate su ciascun itinerario. Gli escursionisti possono consultare la distanza, la durata prevista, il dislivello in salita e in discesa, il grado di difficoltà fisica e tecnica e l'altitudine del percorso. È inoltre possibile visualizzare la distribuzione geografica dei diversi sentieri, come sottolinea Thomas Gloor, direttore delle informazioni escursionistiche e delle tecnologie dell'informazione di Sentieri Svizzeri, citato nel comunicato.
Oltre a facilitare la scelta e la pianificazione delle escursioni, la mappa intende favorire un orientamento sicuro lungo i tracciati e il rispetto della natura. Sentieri Svizzeri garantisce inoltre un aggiornamento regolare dei dati grazie alla collaborazione con le associazioni cantonali di turismo pedestre e con i Cantoni. La cartografia è consultabile anche sul geoportale federale all'indirizzo www.map.geo.admin.ch.