La legge prevede infatti che chi guida con la licenza per allievo conducente sia accompagnato da una persona di almeno 23 anni, titolare da almeno tre anni di una patente non più in prova. Una condizione che, stando a quanto emerso finora, non sarebbe stata rispettata.

L'inchiesta dovrà ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e accertare se il 18enne avesse consumato alcol prima di mettersi alla guida. I primi verbali sono già stati raccolti. Nel frattempo, due dei giovani coinvolti hanno potuto lasciare l'ospedale.