Tragedia di Sonvico: il 18enne alla guida non aveva la patente
Emergono nuovi dettagli sull'incidente mortale, costato la vita a una 17enne: il giovane alla guida aveva solo una licenza da allievo.
Emergono nuovi dettagli sull'incidente mortale, costato la vita a una 17enne: il giovane alla guida aveva solo una licenza da allievo.
SONVICO - Aveva soltanto la licenza per allievo conducente il 18enne alla guida dell'auto finita in una scarpata venerdì sera a Sonvico, lungo la strada che porta verso Madonna d’Arla. Emergono nuovi dettagli sull'incidente costato la vita a una ragazza di 17 anni del Luganese, che viaggiava a bordo della vettura insieme ad altri due giovani. A riportarli è la Rsi.
L'auto, di grossa cilindrata, è uscita di strada all'altezza di una curva a gomito, precipitando per una settantina di metri. Secondo le informazioni raccolte, il veicolo apparterrebbe al padre del conducente. Resta da chiarire come il 18enne abbia ottenuto le chiavi e perché si sia messo al volante.
La legge prevede infatti che chi guida con la licenza per allievo conducente sia accompagnato da una persona di almeno 23 anni, titolare da almeno tre anni di una patente non più in prova. Una condizione che, stando a quanto emerso finora, non sarebbe stata rispettata.
L'inchiesta dovrà ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e accertare se il 18enne avesse consumato alcol prima di mettersi alla guida. I primi verbali sono già stati raccolti. Nel frattempo, due dei giovani coinvolti hanno potuto lasciare l'ospedale.
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