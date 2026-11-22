Grigioni alle urne: Castaneda cambia sindaco dopo 46 anni
Il 29 novembre si vota in diversi Comuni grigionesi. A Coira e Davos al centro il tema della casa, mentre Castaneda elegge un nuovo sindaco dopo 46 anni.
CASTANEDA (GR) - Domenica 29 novembre gli aventi diritto di voto di diversi Comuni grigionesi saranno chiamati alle urne per esprimersi su numerosi temi, dalla carenza di alloggi alla sanità, passando per la protezione della popolazione e il finanziamento della cultura. In programma anche diverse elezioni comunali, tra cui quella del nuovo sindaco di Castaneda, che dopo 46 anni si prepara a voltare pagina.
Alloggi a prezzi accessibili a Coira e Davos
Nel capoluogo retico si voterà sull'iniziativa «Per alloggi a prezzi accessibili», promossa da PS, Verdi, Verdi liberali e associazioni degli inquilini. Il testo chiede che un terzo della superficie abitativa costruita annualmente venga affittato secondo il principio della copertura dei costi, senza margini di profitto. L'obiettivo è contrastare la carenza di abitazioni in una città dove il tasso di alloggi sfitti è appena dello 0,13%. PLR e UDC sostengono invece un controprogetto che prevede di destinare un terzo delle nuove abitazioni realizzate su terreni comunali ad alloggi a prezzi moderati, senza imporre il principio della copertura dei costi. Anche a Davos, dove il 58,9% delle abitazioni è costituito da residenze secondarie e il tasso di sfitto è dello 0,1%, si voterà su misure per favorire le abitazioni primarie. La proposta prevede che, in caso di trasformazioni sostanziali di un immobile, almeno metà della superficie rimanga destinata ad abitazione primaria. La quota potrà essere ridotta al 25% pagando un contributo sostitutivo di 4'500 franchi al metro quadrato, destinato alla promozione delle prime case. Il progetto nasce da un'iniziativa presentata nell'autunno 2025 con 835 firme.
Sanità in Surselva, pensioni e teatro a Coira
Nella Regione Surselva gli elettori decideranno su un accordo di prestazioni tra SanaSurselva e Reit da Sanadad Surselva SA (RDSS), volto a riorganizzare l'assistenza sanitaria regionale. SanaSurselva si occuperebbe della definizione, del finanziamento e del controllo delle prestazioni, mentre RDSS gestirebbe le strutture, tra cui l'ospedale regionale di Ilanz, il servizio Spitex e le case di cura. La riforma intende rispondere alla carenza di personale specializzato e alle pressioni finanziarie. In caso di approvazione, l'accordo entrerà in vigore il 1° gennaio 2027. A Coira si voterà inoltre sulla soppressione delle prestazioni pensionistiche transitorie finanziate dalla Città per i membri dell'esecutivo che lasciano la carica. La modifica, sostenuta dal Parlamento cittadino con 13 voti contro 8, entrerebbe in vigore nel 2029. Sempre nel capoluogo, i cittadini decideranno se aumentare il contributo annuale al Teatro di Coira dagli attuali 860'000 franchi a 1,16 milioni. L'incremento, motivato dalle difficoltà finanziarie della struttura e dal mancato adeguamento del sostegno comunale dal 2009, è già stato approvato dal legislativo con 17 voti favorevoli, 2 contrari e 2 astensioni.
Protezione della popolazione a Poschiavo
A Poschiavo sarà sottoposta al voto la nuova legge comunale sulla protezione della popolazione, già approvata dall'esecutivo e dal legislativo lo scorso agosto. La normativa punta a rendere più rapido ed efficace il coordinamento degli interventi dopo la fase acuta di un'emergenza, durante la quale la responsabilità rimane alla Polizia cantonale. In caso di approvazione sarà istituito uno Stato maggiore comunale composto da rappresentanti della sicurezza pubblica, dei servizi tecnici, dell'azienda forestale, dei pompieri, della protezione civile, della Polizia cantonale e della sanità, oltre a consulenti per i pericoli naturali. La legge consentirà anche la creazione di uno Stato maggiore intercomunale. A Lantsch/Lenz, nella Regione dell'Albula, si voterà invece su una modifica della costituzione comunale per permettere l'elezione del sindaco prima degli altri membri dell'esecutivo. La misura mira a facilitare la conciliabilità tra vita privata e impegno politico, considerando che la carica, nel Comune di 534 abitanti, comporta un grado d'occupazione del 40%. I candidati non eletti alla carica di sindaco potrebbero inoltre concorrere successivamente per un seggio in Municipio.
Castaneda cambia sindaco dopo 46 anni
La tornata elettorale porterà anche al rinnovo di diverse autorità comunali. A Castaneda si chiude un'epoca: dopo 46 anni alla guida del Comune, Attilio Savioni lascerà la carica di sindaco. A contendersi la successione saranno Davide Silvanti, attuale vicesindaco, ed Ennio Cattaneo, già membro dell'esecutivo fino al 2022. A Davos è previsto il secondo turno dell'elezione suppletiva in Municipio per il seggio lasciato da Valérie Favre Accola (UDC), eletta lo scorso giugno nel Governo cantonale. In corsa Andrea Ambühl-Schneider (PLR) e Christian Thomann (PEV). A Mesocco 26 candidati si contendono i 21 seggi del Consiglio comunale, mentre a Poschiavo sono 23 gli aspiranti ai 16 posti della Giunta, distribuiti tra le cinque frazioni. Anche Roveredo rinnoverà il proprio legislativo: per i 21 seggi disponibili si presentano 24 candidati suddivisi tra tre liste, UDC, PLR Roveredo e Rorè Etica.