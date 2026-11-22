Sanità in Surselva, pensioni e teatro a Coira

Nella Regione Surselva gli elettori decideranno su un accordo di prestazioni tra SanaSurselva e Reit da Sanadad Surselva SA (RDSS), volto a riorganizzare l'assistenza sanitaria regionale. SanaSurselva si occuperebbe della definizione, del finanziamento e del controllo delle prestazioni, mentre RDSS gestirebbe le strutture, tra cui l'ospedale regionale di Ilanz, il servizio Spitex e le case di cura. La riforma intende rispondere alla carenza di personale specializzato e alle pressioni finanziarie. In caso di approvazione, l'accordo entrerà in vigore il 1° gennaio 2027. A Coira si voterà inoltre sulla soppressione delle prestazioni pensionistiche transitorie finanziate dalla Città per i membri dell'esecutivo che lasciano la carica. La modifica, sostenuta dal Parlamento cittadino con 13 voti contro 8, entrerebbe in vigore nel 2029. Sempre nel capoluogo, i cittadini decideranno se aumentare il contributo annuale al Teatro di Coira dagli attuali 860'000 franchi a 1,16 milioni. L'incremento, motivato dalle difficoltà finanziarie della struttura e dal mancato adeguamento del sostegno comunale dal 2009, è già stato approvato dal legislativo con 17 voti favorevoli, 2 contrari e 2 astensioni.

Protezione della popolazione a Poschiavo

A Poschiavo sarà sottoposta al voto la nuova legge comunale sulla protezione della popolazione, già approvata dall'esecutivo e dal legislativo lo scorso agosto. La normativa punta a rendere più rapido ed efficace il coordinamento degli interventi dopo la fase acuta di un'emergenza, durante la quale la responsabilità rimane alla Polizia cantonale. In caso di approvazione sarà istituito uno Stato maggiore comunale composto da rappresentanti della sicurezza pubblica, dei servizi tecnici, dell'azienda forestale, dei pompieri, della protezione civile, della Polizia cantonale e della sanità, oltre a consulenti per i pericoli naturali. La legge consentirà anche la creazione di uno Stato maggiore intercomunale. A Lantsch/Lenz, nella Regione dell'Albula, si voterà invece su una modifica della costituzione comunale per permettere l'elezione del sindaco prima degli altri membri dell'esecutivo. La misura mira a facilitare la conciliabilità tra vita privata e impegno politico, considerando che la carica, nel Comune di 534 abitanti, comporta un grado d'occupazione del 40%. I candidati non eletti alla carica di sindaco potrebbero inoltre concorrere successivamente per un seggio in Municipio.