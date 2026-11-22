Il titolo? Arriva dallo strumento con cui tutto è cominciato. «La canzone prende il nome dal piccolo sintetizzatore che ho usato per abbozzare la prima versione del brano», spiega Emilio. «Sia le tracce originali di synth sia il titolo di lavorazione sono finiti nella versione finale». È la riprova della bontà dell'ispirazione iniziale, talmente convincente da superare il "taglio" dei successivi affinamenti.