Quando si va dritti all'anima di un brano
"Volca", pubblicato giovedì, è il nuovo lavoro firmato Iliem Lys
LUGANO - Giovedì 19 novembre è stato pubblicato "Volca", il nuovo singolo di Iliem Lys, pubblicato come il precedente "Foreshadowing" dall'etichetta ticinese Safe Port Production.
Abbiamo già avuto modo in passato di parlare dell'alter ego del contrabbassista Emilio Giovanoli. In questo progetto pop-sperimentale il musicista veste i panni di polistrumentista, produttore e soprattutto songwriter.
Iliem Lys - che giovedì sera è stato protagonista con Cedric Blaser e Andrea Zinzi del concerto "Soli insieme" allo Studio Foce di Lugano -
Linee di sintetizzatore e basso distorto si amalgamano a corali di contrabbasso con archetto, campionamenti ritagliati e voci intrecciate: è un brano che apre la porta a un universo sospeso tra sperimentazione elettronica, rimandi alla drone music e al rock psichedelico.
Il titolo? Arriva dallo strumento con cui tutto è cominciato. «La canzone prende il nome dal piccolo sintetizzatore che ho usato per abbozzare la prima versione del brano», spiega Emilio. «Sia le tracce originali di synth sia il titolo di lavorazione sono finiti nella versione finale». È la riprova della bontà dell'ispirazione iniziale, talmente convincente da superare il "taglio" dei successivi affinamenti.
Il pubblico può quindi farsi un'idea dell'universo sonoro di Iliem Lys, che confluirà presto nell'album di debutto. Ad arricchire "Volca" c'è un disegno di copertina realizzato dall'artista ticinese Lavinia Pedrini, che ben rappresenta sensazioni e atmosfere del brano.