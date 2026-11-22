BELLINZONA
Alla scoperta della magia dello spazio con Claude Nicollier
Un'occasione per conoscere da vicino le esperieze dell'astronauta svizzero
IMAGO / ZUMA Press Wire
Fonte Rotary club di Bellinzona
Alla scoperta della magia dello spazio con Claude Nicollier
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Alla scoperta della magia dello spazio con Claude Nicollier
Un'occasione per conoscere da vicino le esperieze dell'astronauta svizzero
Alla scoperta della magia dello spazio con Claude Nicollier
Un'occasione per conoscere da vicino le esperieze dell'astronauta svizzero
BELLINZONA - La magie de l’espace
Ospite d’eccezione per il Rotary club di Bellinzona, il Professor Claude Nicollier, astrofisico e pilota, nonché primo astronauta svizzero, con all’attivo quattro missioni sullo Space Shuttle e più di mille ore passate nello spazio. Racconterà le esperienze più intense della sua carriera durante una conferenza aperta al pubblico che si terrà mercoledì 25 novembre, alle ore 18:30 presso l’auditorium BancaStato a Bellinzona.
La conferenza si terrà in lingua francese.
Per eventuali informazioni: segretariato@rotarybellinzona.ch
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