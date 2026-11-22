«Non era mai in ritardo»

Il 31 dicembre 2025, Charlotte aveva ottenuto per la prima volta il permesso di festeggiare il Capodanno con gli amici, rimanendo fuori fino alle due. La famiglia alloggiava a circa 200 metri dal bar Le Constellation. Poco dopo le due, non vedendola rientrare, Marie-Sophie ha svegliato il marito e insieme sono andati a cercarla. «Non era nelle sue abitudini: tornava sempre all'ora stabilita». Giunti nei pressi del locale, si sono trovati davanti alla polizia che impediva l'accesso. «Non ci hanno lasciati entrare».

Quattro giorni di angoscia e incertezza

È iniziata così una ricerca disperata. Per quattro giorni i genitori hanno contattato soccorritori, ospedali e autorità, senza ottenere risposte. «Non abbiamo ricevuto nessuna notizia, nessun segno di vita». Solo la sera del 4 gennaio la polizia ha comunicato che Charlotte era tra le vittime. «È stato uno shock incredibile». Marie-Sophie non comprende perché l'identificazione abbia richiesto tanto tempo. «Charlotte era identificabile. Il suo telefono funzionava ancora, il suo nome era scritto nei suoi vestiti». La madre ritiene che la tragedia sia stata causata da negligenze e rischi assunti consapevolmente. «Charlotte era una bambina innocente che si divertiva con gli amici. Non sarebbe mai dovuto accadere».