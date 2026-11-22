«Eravamo felici, poi l'incubo»: il dolore della madre di Charlotte, morta a 15 anni
Per la prima volta, racconta i giorni difficili e la decisione di creare una fondazione in suo nome: «Non deve essere la catastrofe a definire la sua storia».
Per la prima volta, racconta i giorni difficili e la decisione di creare una fondazione in suo nome: «Non deve essere la catastrofe a definire la sua storia».
CRANS-MONTANA - «Sono distrutta. Charlotte mi manca così tanto. La sofferenza è indescrivibile. È ingiusto. Eravamo felici». Sono le parole di Marie-Sophie Niddam, che ha perso la figlia di 15 anni nell'incendio del bar Le Constellation a Crans-Montana, nella notte di Capodanno. Per la prima volta, la madre racconta il dolore della perdita e i quattro giorni di angoscia prima della conferma della morte. Charlotte, ricorda, era intelligente, generosa e attenta agli altri. Amava gli animali, il tennis, il pianoforte e trascorrere del tempo con le amiche. Durante un viaggio scolastico in Spagna si era occupata di cani abbandonati. «Avrebbe voluto portarli tutti a casa. Aveva un grande cuore». Aiutava anche i compagni in difficoltà economiche, pagando talvolta i loro pasti in mensa.
Charlotte aveva ancora tanti sogni
Crans-Montana era una seconda casa per la famiglia Niddam, che vi trascorreva regolarmente le vacanze. Charlotte conosceva tutte le piste e sognava, dopo il baccalaureato internazionale, di lavorare per un anno come maestra di sci, prima di studiare all'estero. Sua madre la immaginava veterinaria. Desiderava anche avere una famiglia e una casa propria. «Aveva sogni molto semplici, che in realtà dovrebbero essere accessibili a tutti».
«Non era mai in ritardo»
Il 31 dicembre 2025, Charlotte aveva ottenuto per la prima volta il permesso di festeggiare il Capodanno con gli amici, rimanendo fuori fino alle due. La famiglia alloggiava a circa 200 metri dal bar Le Constellation. Poco dopo le due, non vedendola rientrare, Marie-Sophie ha svegliato il marito e insieme sono andati a cercarla. «Non era nelle sue abitudini: tornava sempre all'ora stabilita». Giunti nei pressi del locale, si sono trovati davanti alla polizia che impediva l'accesso. «Non ci hanno lasciati entrare».
Quattro giorni di angoscia e incertezza
È iniziata così una ricerca disperata. Per quattro giorni i genitori hanno contattato soccorritori, ospedali e autorità, senza ottenere risposte. «Non abbiamo ricevuto nessuna notizia, nessun segno di vita». Solo la sera del 4 gennaio la polizia ha comunicato che Charlotte era tra le vittime. «È stato uno shock incredibile». Marie-Sophie non comprende perché l'identificazione abbia richiesto tanto tempo. «Charlotte era identificabile. Il suo telefono funzionava ancora, il suo nome era scritto nei suoi vestiti». La madre ritiene che la tragedia sia stata causata da negligenze e rischi assunti consapevolmente. «Charlotte era una bambina innocente che si divertiva con gli amici. Non sarebbe mai dovuto accadere».
«Un lutto così è profondamente personale»
La perdita della figlia ha sconvolto la famiglia. Marie-Sophie fatica ancora a trovare conforto nei ricordi. «È ancora troppo difficile per me». Non vuole dare consigli ad altri genitori nella stessa situazione: «Un lutto di questa natura è qualcosa di profondamente personale». Alcuni mesi dopo la tragedia, lei e il marito hanno però deciso di creare una fondazione intitolata a Charlotte, per mantenerne vivi i valori di generosità e solidarietà. «Volevamo trasformare questo dolore in qualcosa che portasse conforto».
Una fondazione per i giovani che hanno dei sogni
La Fondation Charlotte Niddam sostiene adolescenti tra i 15 e i 18 anni provenienti da famiglie con risorse economiche limitate. Finanzia spese scolastiche, alloggio, computer, sport e vacanze. «Il sostegno è adattato alle esigenze di ciascuno». La fondazione è già in contatto con giovani svizzeri che, dopo aver interrotto gli studi, seguono una formazione nella ristorazione. Cerca inoltre donazioni e mentori volontari. La famiglia spera di estendere le attività anche a Francia, Regno Unito e Israele.
«Trasmettere la luce»
«Spero che questa fondazione renda felici dei giovani, come lo era Charlotte», afferma Marie-Sophie. Le difficoltà economiche, sottolinea, non dovrebbero impedire di realizzare i propri sogni. «Charlotte era una persona meravigliosa, un vero raggio di sole». E conclude: «Non deve essere la catastrofe a definire la storia di Charlotte, ma la persona che era».