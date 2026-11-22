NIDVALDO
Tragedia sul lavoro: 23enne muore travolto da pannelli di legno
L'incidente è avvenuto venerdì pomeriggio in un'azienda di Stans, nel Canton Nidvaldo. Inutili i tentativi di rianimazione.
Polizia canton Nidvaldo
Fonte Ats
Tragedia sul lavoro: 23enne muore travolto da pannelli di legno
L'incidente è avvenuto venerdì pomeriggio in un'azienda di Stans, nel Canton Nidvaldo. Inutili i tentativi di rianimazione.
STANS - Un giovane di 23 anni ha perso la vita in un incidente sul lavoro avvenuto nel primo pomeriggio di venerdì in un'azienda di Stans, nel Canton Nidvaldo.
Il giovane è stato travolto da alcuni pannelli di legno mentre stava lavorando. A darne notizia oggi è stata la polizia cantonale nidvaldese.
Nonostante gli immediati tentativi di rianimazione, per il 23enne non c'è stato nulla da fare.
La polizia cantonale e il Ministero pubblico hanno avviato un'inchiesta per chiarire la dinamica dell'accaduto e accertare le cause esatte dell'incidente.
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