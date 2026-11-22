Jacqueline Badran tra i superstiti

Tra le vittime figuravano anche diverse personalità del mondo musicale, dirette in Svizzera per esibirsi. Fra loro la cantante pop statunitense Melanie Thornton, 34 anni, nota per il suo successo con il duo La Bouche, interprete della hit «Be My Lover». L'artista era in viaggio per promuovere il brano natalizio «Wonderful Dream», ancora oggi molto conosciuto. Tra i nove sopravvissuti figurava invece Jacqueline Badran, imprenditrice e dal dicembre 2011 consigliera nazionale del Partito socialista zurighese. Badran e il suo socio d'affari, seduti nella parte posteriore dell'aereo, rimasta sostanzialmente intatta, se la cavarono con ferite lievi.

Errori decisivi di pilota e copilota

Le indagini successive accertarono gravi errori da parte dell'equipaggio. Durante l'avvicinamento, il comandante svizzero scese consapevolmente al di sotto dell'altitudine minima consentita, nonostante non avesse alcun contatto visivo con la pista. Il copilota tedesco, molto più giovane, non reagì tempestivamente agli avvertimenti automatici del velivolo e non intervenne per impedire l'ulteriore discesa. Il tentativo di riprendere quota venne avviato soltanto una frazione di secondo prima dell'impatto, quando ormai era troppo tardi. Il rapporto d'inchiesta mise inoltre in evidenza le condizioni di affaticamento del comandante, la cui capacità di concentrazione e di prendere decisioni risultava fortemente compromessa. Nei giorni precedenti aveva superato ampiamente i propri orari di servizio, senza rispettare i periodi di riposo previsti dalla legge.