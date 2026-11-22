25 anni fa lo schianto del Jumbolino di Crossair: 24 morti a Bassersdorf
Il 24 novembre 2001 il volo 3597 precipitò durante l'avvicinamento a Zurigo. Tra i nove superstiti anche la consigliera nazionale Jacqueline Badran.
BASSERSDORF - Venticinque anni fa, il 24 novembre 2001, un Jumbolino della compagnia aerea svizzera Crossair precipitava nei pressi di Bassersdorf, nel Canton Zurigo, provocando la morte di 24 persone. La tragedia chiudeva un autunno particolarmente drammatico, segnato dagli attentati terroristici dell'11 settembre negli Stati Uniti, dalla strage nel Parlamento di Zugo del 27 settembre, dal grounding di Swissair del 2 ottobre e dall'incendio nella galleria autostradale del San Gottardo, costato la vita a undici persone il 24 ottobre.
Quella sera, poco dopo le 22, il volo Crossair 3597, proveniente dall'aeroporto berlinese di Tegel, si schiantò durante l'avvicinamento allo scalo di Zurigo-Kloten, mentre era in corso una fitta nevicata. L'aereo colpì le cime degli alberi a circa quattro chilometri dalla pista di atterraggio, precipitando in un bosco. Dei 33 occupanti, 24 persero la vita. Nove persone riuscirono a sfuggire al relitto in fiamme, alcune riportando gravi ustioni. I circa 300 soccorritori intervenuti si trovarono davanti a uno scenario impressionante: la parte anteriore della fusoliera e le ali erano state in gran parte distrutte dall'impatto e dall'incendio, mentre la coda del velivolo, rimasta intatta, sporgeva dal bosco illuminata dai riflettori.
Jacqueline Badran tra i superstiti
Tra le vittime figuravano anche diverse personalità del mondo musicale, dirette in Svizzera per esibirsi. Fra loro la cantante pop statunitense Melanie Thornton, 34 anni, nota per il suo successo con il duo La Bouche, interprete della hit «Be My Lover». L'artista era in viaggio per promuovere il brano natalizio «Wonderful Dream», ancora oggi molto conosciuto. Tra i nove sopravvissuti figurava invece Jacqueline Badran, imprenditrice e dal dicembre 2011 consigliera nazionale del Partito socialista zurighese. Badran e il suo socio d'affari, seduti nella parte posteriore dell'aereo, rimasta sostanzialmente intatta, se la cavarono con ferite lievi.
Errori decisivi di pilota e copilota
Le indagini successive accertarono gravi errori da parte dell'equipaggio. Durante l'avvicinamento, il comandante svizzero scese consapevolmente al di sotto dell'altitudine minima consentita, nonostante non avesse alcun contatto visivo con la pista. Il copilota tedesco, molto più giovane, non reagì tempestivamente agli avvertimenti automatici del velivolo e non intervenne per impedire l'ulteriore discesa. Il tentativo di riprendere quota venne avviato soltanto una frazione di secondo prima dell'impatto, quando ormai era troppo tardi. Il rapporto d'inchiesta mise inoltre in evidenza le condizioni di affaticamento del comandante, la cui capacità di concentrazione e di prendere decisioni risultava fortemente compromessa. Nei giorni precedenti aveva superato ampiamente i propri orari di servizio, senza rispettare i periodi di riposo previsti dalla legge.
Competenze del comandante criticate
Dopo la catastrofe finirono sotto accusa anche le competenze professionali del pilota. Dalle verifiche emersero infatti importanti lacune nella sua carriera, tra cui ripetute bocciature ai test di riqualificazione per velivoli di maggiori dimensioni. In passato il comandante era stato protagonista di altri gravi errori: durante un volo panoramico privato, anziché dirigersi verso la pista di Sion, nel Canton Vallese, aveva erroneamente puntato sull'aeroporto italiano di Aosta. In un'altra occasione, nel tentativo di dimostrare a un allievo che il carrello di atterraggio non poteva essere retratto mentre l'aereo si trovava a terra, aveva provocato proprio il rientro del carrello, causando danni irreparabili al velivolo.