Un grande Nef sale sul podio per la prima volta in carriera
Il rossocrociato ha fatto benissimo a Gurgl, piazzandosi solo alle spalle di Haugan e Solberg
Il rossocrociato ha fatto benissimo a Gurgl, piazzandosi solo alle spalle di Haugan e Solberg
GURGL - Un grande Tanguy Nef è salito sul podio nello slalom di Gurgl. In una gara vinta da Timon Haugan su Erik Hystad Solberg, in una gara nella quale Lucas Pinheiro Braathen, il grande favorito della vigilia, è uscito prestissimo, il rossocrociato è stato uno dei migliori in assoluto, entrando nella top-3 per la prima volta in carriera.
Il 30enne ha commesso qualche errore nella prima manche, chiusa al settimo posto a 0"78 dal leader provvisorio, ma ha saputo alzare l'asticella nella seconda. In quella è stato aggressivo ma anche molto preciso, risalendo la classifica fino al terzo posto.
Il ginevrino è stato l’unico elvetico riuscito a mettersi in luce. Daniel Yule, che guardava con ambizione alla top-5, ha terminato solo 16esimo a ben 1"89 dal vincitore. Peggio ha fatto Loïc Meillard il quale, partito sognando il successo, ha chiuso 20esimo a ben 2"29 da Haugan.