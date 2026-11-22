Il 30enne ha commesso qualche errore nella prima manche, chiusa al settimo posto a 0"78 dal leader provvisorio, ma ha saputo alzare l'asticella nella seconda. In quella è stato aggressivo ma anche molto preciso, risalendo la classifica fino al terzo posto.

Il ginevrino è stato l’unico elvetico riuscito a mettersi in luce. Daniel Yule, che guardava con ambizione alla top-5, ha terminato solo 16esimo a ben 1"89 dal vincitore. Peggio ha fatto Loïc Meillard il quale, partito sognando il successo, ha chiuso 20esimo a ben 2"29 da Haugan.