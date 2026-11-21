Asfalto dolorosissimo: Marquez rimanda la festa
Lo spagnolo della Ducati ha sprecato un match point enorme
Lo spagnolo della Ducati ha sprecato un match point enorme
PORTIMÃO - Il titolo era lì, a un passo. Bastava tenere ancora per qualche chilometro e l'aritmetica gli avrebbe consegnato la corona, la decima della carriera. Marc Marquez invece, incredibilmente, ha sprecato tutto.
A due giri dalla fine quando, comodamente terzo, aveva il destino in pugno (tenendo conto del settimo posto parziale di Jorge Martin), il 33enne è infatti scivolato in curva, facendo mettere le mani nei capelli a tutti i suoi tifosi.
In una prova cominciata in anticipo sulla tabella di marcia “per evitare problemi con il maltempo”, lo spagnolo della Ducati si è preoccupato soprattutto di tenere a bada i rivali per l'iride; e ce l'aveva fatta fino al contrattempo che gli ha fatto rimandare (forse già a domani) l'appuntamento con la gloria.
Alla fine ha trionfato Marco Bezzecchi, primo fin dal via e sempre in controllo della gara. Alle sue spalle si sono piazzati Fernandez, Alex Marquez, Acosta, Martin e Di Giannantonio.
In classifica Marc Marquez comanda con 431 punti, seguito da Martin (376) e Bezzecchi (369).