In una prova cominciata in anticipo sulla tabella di marcia “per evitare problemi con il maltempo”, lo spagnolo della Ducati si è preoccupato soprattutto di tenere a bada i rivali per l'iride; e ce l'aveva fatta fino al contrattempo che gli ha fatto rimandare (forse già a domani) l'appuntamento con la gloria.

Alla fine ha trionfato Marco Bezzecchi, primo fin dal via e sempre in controllo della gara. Alle sue spalle si sono piazzati Fernandez, Alex Marquez, Acosta, Martin e Di Giannantonio.