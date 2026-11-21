È proprio su questi aspetti che si è concentrato lo staff tecnico. «Nelle ultime partite abbiamo concesso qualcosa di troppo, quindi abbiamo cercato di correggere nei dettagli gli aspetti difensivi», ha spiegato il mister. «Offensivamente attacchiamo bene la profondità, ma ultimamente facciamo fatica quando le squadre vengono a pressarci alto». Un lavoro ancora più importante alla luce del calendario: dopo la sfida con il GC, il Lugano giocherà ogni tre giorni fino a Natale, con poco tempo a disposizione per allenarsi. «Quelli di queste settimane sono stati gli ultimi allenamenti veri e propri», precisa il mister. «Da oggi via saranno praticamente solo allenamenti di recupero e scarico dove lavoreremo prevalentemente con il video. Ma sono soddisfatto. Ho visto una squadra con voglia di lavorare e soprattutto arrabbiata».

GC in ripresa

Il Grasshopper è decimo in classifica, con due vittorie, cinque pareggi e sei sconfitte. Una posizione che non deve però trarre in inganno, così come il netto 4-1 con cui gli uomini di Croci-Torti si erano imposti nel primo confronto stagionale. Gli zurighesi, allenati da Olaf Janßen, non perdono infatti dall'11 ottobre. «Per me era molto importante non fare l'errore di guardare la classifica. Il Grasshopper è una squadra abituata a combattere fino all'ultimo secondo», ha avvertito il tecnico bianconero.