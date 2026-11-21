Il Lugano riparte dal GC: «Dopo San Gallo ho visto una squadra arrabbiata»
Croci-Torti presenta la sfida di sabato alla AIL Arena: «Dobbiamo correggere alcuni dettagli difensivi». Moncada è in dubbio, mentre si propone per un ruolo importante nel tour de force che attende i bianconeri.
LUGANO - Archiviata la pausa per le Nazionali, il Lugano è pronto a tornare in campo. Sabato 21 novembre, alle 18.00, i bianconeri ospiteranno il Grasshopper alla AIL Arena nella 14esima giornata di Super League. La squadra di Mattia Croci-Torti riparte dal primo posto in classifica, ma soprattutto dalla voglia di riscattare il pesante 5-0 incassato contro il San Gallo.
«Non ho visto una squadra rilassata, ma una squadra arrabbiata, non contenta di quello che è successo a San Gallo», ha assicurato il Crus. La sosta è servita a ricaricare le batterie, ma anche a lavorare sui punti deboli emersi nelle ultime partite, soprattutto in difesa e nella gestione della pressione avversaria.
È proprio su questi aspetti che si è concentrato lo staff tecnico. «Nelle ultime partite abbiamo concesso qualcosa di troppo, quindi abbiamo cercato di correggere nei dettagli gli aspetti difensivi», ha spiegato il mister. «Offensivamente attacchiamo bene la profondità, ma ultimamente facciamo fatica quando le squadre vengono a pressarci alto». Un lavoro ancora più importante alla luce del calendario: dopo la sfida con il GC, il Lugano giocherà ogni tre giorni fino a Natale, con poco tempo a disposizione per allenarsi. «Quelli di queste settimane sono stati gli ultimi allenamenti veri e propri», precisa il mister. «Da oggi via saranno praticamente solo allenamenti di recupero e scarico dove lavoreremo prevalentemente con il video. Ma sono soddisfatto. Ho visto una squadra con voglia di lavorare e soprattutto arrabbiata».
GC in ripresa
Il Grasshopper è decimo in classifica, con due vittorie, cinque pareggi e sei sconfitte. Una posizione che non deve però trarre in inganno, così come il netto 4-1 con cui gli uomini di Croci-Torti si erano imposti nel primo confronto stagionale. Gli zurighesi, allenati da Olaf Janßen, non perdono infatti dall'11 ottobre. «Per me era molto importante non fare l'errore di guardare la classifica. Il Grasshopper è una squadra abituata a combattere fino all'ultimo secondo», ha avvertito il tecnico bianconero.
Croci-Torti ha anche evidenziato quanto sia cambiato il gioco delle Cavallette rispetto alle scorse stagioni: «Ho fatto i complimenti al loro allenatore, perché analizzare questa squadra nelle ultime quattro settimane è stato completamente diverso rispetto agli ultimi anni. Sarà una partita diversa da quelle che abbiamo affrontato in passato».
Nazionali, gioie e dolori
La pausa ha portato anche buone notizie sul fronte offensivo: Derek Moncada e Bekhruz Karimov sono andati a segno con le rispettive Nazionali. Moncada, però, è rientrato dall'Honduras con una distorsione alla caviglia e la sua presenza contro il Grasshopper resta in dubbio. «Faremo un test domani mattina, speriamo di recuperarlo», ha precisato Croci-Torti.
«Marques? Quando sta bene è importante»
In conferenza stampa, accanto all'allenatore, c'era anche Martim Marques. Dopo un periodo segnato dagli infortuni, il portoghese sta ritrovando spazio e potrebbe rivelarsi una risorsa preziosa nelle prossime settimane, dense di impegni. Croci-Torti non ha dubbi sulle sue qualità: «Quando Martim sta bene non è un'alternativa per me, è un giocatore importante. Ha una velocità superiore a quasi tutti gli altri ed è un calciatore veramente prezioso».
Anche Marques ha sottolineato l'importanza del gruppo per affrontare il fitto calendario: «Ci siamo allenati tutti bene e siamo pronti per queste settimane dure. Chi non gioca dall'inizio è sempre importante, perché durante la partita tutto può cambiare».