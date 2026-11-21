Per quanto visto finora, le pur rispettabili Cavallette non paiono un avversario impossibile per la truppa ticinese. Solo due vittorie in tredici partite di campionato, una striscia senza successi (ancora aperta) di sei incontri, una difesa colabrodo (29 reti subite, quasi il doppio del Lugano) e il secondo peggior attacco della Lega… i numeri sono impietosi e “spiegano” il terzultimo posto della graduatoria. Unico possibile campanello d’allarme per Behrens (d’obbligo al centro dell’attacco vista la squalifica di Ajeti) e compagni è l’equilibrio. Quello che gli zurighesi hanno trovato da quando in panca siede il tedesco Olaf Janssen il quale, arrivato al posto dell’esonerato Peter Zeidler, è partito male (0-2 contro lo Young Boys) ma poi ha spinto i suoi, che sono riusciti a fare punti con il Basilea (0-0), il Vaduz (2-2 in rimonta) e il Losanna (1-1). All'AIL Arena non si presenterà dunque un avversario allo sbando, quanto piuttosto uno che ha dimostrato di saper vendere cara la pelle.

Un altro possibile tranello potrebbe arrivare dal calendario. Tra campionato, Conference League e Coppa Svizzera, in 30 giorni i ticinesi giocheranno infatti addirittura nove partite: una ogni tre giorni insomma, il conto è semplice. E per questo Croci-Torti sarà a volte costretto a non schierare la formazione migliore. Riuscirà comunque a presentare un undici più che competitivo, a livello tecnico ma, soprattutto, a livello mentale? Questa è la vera sfida perché, lo si è visto, quando il Lugano riesce ad andare al massimo, di avversari in grado di reggere il suo ritmo non ce ne sono. Almeno non a livello nazionale.