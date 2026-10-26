Premi di cassa malati alle stelle, De Rosa: «Pronti ad ampliare i sussidi»

Raggiungere chi non presenta domanda

In aula, Riget ha chiesto quali misure intenda adottare il Cantone per raggiungere chi, pur avendo diritto al sussidio, non ne fa richiesta. «Il tema del mancato ricorso agli aiuti è preso in considerazione molto seriamente dal Consiglio di Stato e merita attenzione», ha assicurato De Rosa. «Per facilitare il rinnovo, gli attuali beneficiari hanno ricevuto un invito a presentare la domanda per il 2027 tramite un portale con numerosi dati precompilati». Anche le nuove richieste possono essere inoltrate direttamente online, ha spiegato.

Il Cantone punta inoltre sulla collaborazione con Comuni e servizi sociali. Tra le iniziative figura un progetto avviato nel 2023 con la Fondazione Francesco, la stazione del sostegno sociale del Dipartimento della sanità e della socialità e il servizio di accompagnamento sociale della Città di Lugano, esteso dal gennaio 2025 anche alla struttura di prima accoglienza sociale di Locarno. L’obiettivo è individuare le persone in difficoltà e accompagnarle verso gli aiuti disponibili.