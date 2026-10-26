Cerca e trova immobili
Segnalaci
CANTONE

Premi di cassa malati alle stelle, De Rosa: «Pronti ad ampliare i sussidi»

Si stima che fino a 8'000 ticinesi in più potranno accedere ai sussidi Ripam dal 2027 grazie a nuove misure di sostegno.
Premi di cassa malati alle stelle, De Rosa: «Pronti ad ampliare i sussidi»
Ti-Press / Gabriel Galatolo
di Cronaca Ticino
Premi di cassa malati alle stelle, De Rosa: «Pronti ad ampliare i sussidi»
Si stima che fino a 8'000 ticinesi in più potranno accedere ai sussidi Ripam dal 2027 grazie a nuove misure di sostegno.

BELLINZONA - Saranno fino a 8’000 in più i ticinesi che dal primo gennaio 2027 potranno beneficiare dei sussidi di cassa malati grazie alla prima tappa dell’iniziativa per il 10%. Una misura che costerà 38 milioni di franchi all’anno, a cui si aggiungono 2,8 milioni di spesa supplementare legati all’aumento dei premi. Lo ha confermato il consigliere di Stato Raffaele De Rosa in Gran Consiglio, rispondendo all’interpellanza di Laura Riget (PS). Presentata lo scorso 29 settembre, nell'atto parlamentare si chiedevano chiarimenti sull’impatto del rincaro dei premi sul numero dei beneficiari e sui costi della misura, ma anche sulle iniziative previste dal Cantone per raggiungere chi ha diritto al sussidio senza farne richiesta e sulle difficoltà legate alla procedura digitale.

Il costo supplementare annuo previsto per questa fase è dunque di 38 milioni di franchi, a cui si aggiungono i 2,8 milioni dovuti al rincaro dei premi, che porteranno la spesa complessiva per la riduzione dei premi a 522,8 milioni. Oggi la riduzione dei premi (RIPAM) sostiene circa un terzo della popolazione ticinese. L’allargamento delle soglie previsto dall’iniziativa dovrebbe coinvolgere 5’000-5’500 unità di riferimento supplementari, pari a circa 7’200-8’000 persone.

Raggiungere chi non presenta domanda
In aula, Riget ha chiesto quali misure intenda adottare il Cantone per raggiungere chi, pur avendo diritto al sussidio, non ne fa richiesta. «Il tema del mancato ricorso agli aiuti è preso in considerazione molto seriamente dal Consiglio di Stato e merita attenzione», ha assicurato De Rosa. «Per facilitare il rinnovo, gli attuali beneficiari hanno ricevuto un invito a presentare la domanda per il 2027 tramite un portale con numerosi dati precompilati». Anche le nuove richieste possono essere inoltrate direttamente online, ha spiegato.

Il Cantone punta inoltre sulla collaborazione con Comuni e servizi sociali. Tra le iniziative figura un progetto avviato nel 2023 con la Fondazione Francesco, la stazione del sostegno sociale del Dipartimento della sanità e della socialità e il servizio di accompagnamento sociale della Città di Lugano, esteso dal gennaio 2025 anche alla struttura di prima accoglienza sociale di Locarno. L’obiettivo è individuare le persone in difficoltà e accompagnarle verso gli aiuti disponibili.

L’Istituto delle assicurazioni sociali (IAS) ha inoltre predisposto un volantino in lingua facile, distribuito a diversi partner, e mette a disposizione sul proprio sito un calcolatore per stimare l’eventuale diritto al sussidio.

32’000 rinnovi online, 130 su carta
La procedura non è poi esclusivamente digitale. «Il formulario cartaceo resta e resterà disponibile», ha puntualizzato De Rosa. Il servizio sussidi offre anche assistenza telefonica e allo sportello dell’IAS, compreso l’aiuto nella compilazione della domanda.

Finora l’istituto ha ricevuto oltre 32’000 richieste di rinnovo online, contro appena 130 in formato cartaceo. Il nuovo sistema permette di semplificare le procedure, grazie ai dati precompilati, e di ricevere una conferma automatica dell’inoltro.

«Il nuovo applicativo è operativo»
De Rosa ha assicurato che il Dipartimento della sanità e della socialità e l’IAS si sono preparati per tempo, sia sul piano informatico sia su quello organizzativo. Numerose richieste sono già state trattate in vista dell’emanazione delle decisioni e della comunicazione agli assicuratori a partire da novembre, così da consentire l’applicazione dei sussidi dal primo gennaio 2027.

La semplificazione, ha aggiunto, permetterà anche di gestire più efficacemente l’aumento delle domande. Il Governo ha infine ribadito l’impegno a contenere i costi sanitari e ad alleviare il peso dei premi sulle economie domestiche, in vista dell’attuazione definitiva dell’iniziativa per il 10%, prevista per il primo gennaio 2029.

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
cassa malatisussidi cassa malati
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
Michelle Hunziker e Yann Sommer avvistati insieme
LIVE
SVIZZERA
2 gior
11
80

Michelle Hunziker e Yann Sommer avvistati insieme

Tempesta Boelo in arrivo: raffiche di vento fino a 150 km/h minacciano la Svizzera
LIVE
SVIZZERA
2 gior
3
25

Tempesta Boelo in arrivo: raffiche di vento fino a 150 km/h minacciano la Svizzera

Come Hachikō, ma è una gatta: adesso ha un riparo per le sue otto ore d'attesa
LIVE
BASILEA CAMPAGNA
3 gior
10
255

Come Hachikō, ma è una gatta: adesso ha un riparo per le sue otto ore d'attesa

Migros fonderà le sue cooperative regionali: si va verso il Gruppo unico
LIVE
SVIZZERA
10 ore
25
113

Migros fonderà le sue cooperative regionali: si va verso il Gruppo unico

Polizia tartassata dai coatti
LIVE
CANTONE
14 ore
41
65

Polizia tartassata dai coatti

No, non si è messo in posa
LIVE
CANTONE
2 gior
10
87

No, non si è messo in posa

Chi ha paura del fotovoltaico? «In pochi lo sanno, ma in Ticino siamo stati dei precursori»
LIVE
CANTONE
14 ore
16
15

Chi ha paura del fotovoltaico? «In pochi lo sanno, ma in Ticino siamo stati dei precursori»

Non solo Chiesa, dal Ticino spunta un altro nome per il dopo Parmelin
LIVE
CANTONE/SVIZZERA
3 gior
16
68

Non solo Chiesa, dal Ticino spunta un altro nome per il dopo Parmelin

Lettere dopo 7 anni: Galaxus chiede soldi per fatture cadute in prescrizione
LIVE
SVIZZERA
2 gior
21
23

Lettere dopo 7 anni: Galaxus chiede soldi per fatture cadute in prescrizione

«Sarà il più forte aumento dei prezzi dei voli della storia in Europa»
LIVE
SVIZZERA
1 gior
6
71

«Sarà il più forte aumento dei prezzi dei voli della storia in Europa»

Confiscata una villa con piscina da 700mila euro: indagini anche in Svizzera
LIVE
ITALIA
10 ore
1
9

Confiscata una villa con piscina da 700mila euro: indagini anche in Svizzera

Caos e saccheggi a Como, il piano scoperto su WhatsApp
LIVE
CONFINE
3 gior
50
67

Caos e saccheggi a Como, il piano scoperto su WhatsApp

Proroga in scadenza per le auto con targhe ticinesi
LIVE
CAMPIONE D'ITALIA
1 gior
24
39

Proroga in scadenza per le auto con targhe ticinesi

Alle 9:39 di quella mattina nel Gottardo si scatenò l'inferno
LIVE
CANTONE
2 gior
35

Alle 9:39 di quella mattina nel Gottardo si scatenò l'inferno

Tumore del pancreas, una nuova speranza arriva dal Ticino
LIVE
CANTONE
1 gior
13
79

Tumore del pancreas, una nuova speranza arriva dal Ticino

In 900 a fare “Dolcetto o scherzetto”: è questa la casa più spaventosa del Ticino
LIVE
CAPRIASCA
14 ore
1
61

In 900 a fare “Dolcetto o scherzetto”: è questa la casa più spaventosa del Ticino

Casse malati, la ricetta di Ostinelli: «Tre anni a 140 franchi al mese. Poi premi fissi a 350»
LIVE
CANTONE
6 ore
99
199

Casse malati, la ricetta di Ostinelli: «Tre anni a 140 franchi al mese. Poi premi fissi a 350»

Cosa sta per annunciare Migros?
LIVE
SVIZZERA
12 ore
37
78

Cosa sta per annunciare Migros?

Sciopero dei treni in Lombardia, disagi per chi parte dal Ticino
LIVE
CONFINE
1 gior
14
32

Sciopero dei treni in Lombardia, disagi per chi parte dal Ticino

Triste addio a Phillip Island: annullato il GP d'Australia
LIVE
MOTOGP
1 gior
16
11

Triste addio a Phillip Island: annullato il GP d'Australia

Un frontaliere su due pensa di essere pagato meno dei colleghi svizzeri
LIVE
CONFINE
2 gior
176
284

Un frontaliere su due pensa di essere pagato meno dei colleghi svizzeri

Solduno, un'auto prende fuoco in strada
LIVE
LOCARNO
6 ore
16
14

Solduno, un'auto prende fuoco in strada

«Ecco come ce le procuriamo»
LIVE
ZURIGO
3 gior
1
39

«Ecco come ce le procuriamo»

Raffreddore, Covid e influenza: cosa aspettarsi nelle prossime settimane
LIVE
SVIZZERA
1 gior
26
39

Raffreddore, Covid e influenza: cosa aspettarsi nelle prossime settimane

In fiamme il «Nido dell'Aquila» di Hitler: fermato un motociclista
LIVE
GERMANIA
2 gior
2
69

In fiamme il «Nido dell'Aquila» di Hitler: fermato un motociclista

Aiuti sociali agli stranieri: «Abusi sotto controllo»
LIVE
LUGANO
2 gior
25
110

Aiuti sociali agli stranieri: «Abusi sotto controllo»

Grand Prix du Vin Suisse 2026: trionfo ticinese nella categoria Merlot
LIVE
CANTONE
2 gior
2
21

Grand Prix du Vin Suisse 2026: trionfo ticinese nella categoria Merlot

«Inaccettabile questo circuito»
LIVE
FORMULA 1
2 gior
4
10

«Inaccettabile questo circuito»

L'UDC candida Marchesi e Pamini
LIVE
CANTONALI 2027
2 gior
59
118

L'UDC candida Marchesi e Pamini

«Col senno di poi, farei un apprendistato»
LIVE
SVIZZERA
22 ore
25
55

«Col senno di poi, farei un apprendistato»

«Una vergogna assoluta»: Trump attacca LeBron James
LIVE
NBA
1 gior
8
36

«Una vergogna assoluta»: Trump attacca LeBron James

A zig zag sull'A2, poi la fuga dalla polizia: il video dell'inseguimento
LIVE
FAIDO
3 gior
94
93

A zig zag sull'A2, poi la fuga dalla polizia: il video dell'inseguimento

È ancora tempo di code al San Gottardo
LIVE
CANTONE
1 gior
3
30

È ancora tempo di code al San Gottardo

«Le manifestazioni mi spaventano»
LIVE
SVIZZERA
2 gior
13
32

«Le manifestazioni mi spaventano»

Il Lugano soffre ma sbanca anche Thun
LIVE
FCL
1 gior
17
65

Il Lugano soffre ma sbanca anche Thun

Legare le biciclette non basta più: selle, ruote e batterie sono i nuovi bersagli
LIVE
GINEVRA
3 gior
2
16

Legare le biciclette non basta più: selle, ruote e batterie sono i nuovi bersagli

Maxi rissa, ad incastrarli le telecamere. Tra loro uno svizzero
LIVE
CAMPIONE D'ITALIA
3 gior
1
22

Maxi rissa, ad incastrarli le telecamere. Tra loro uno svizzero

Orrore nel Reno: prima una gamba umana, poi altri resti nei sacchi
LIVE
ARGOVIA
10 ore

Orrore nel Reno: prima una gamba umana, poi altri resti nei sacchi

Torna la grande festa dei cicitt
LIVE
CUGNASCO-GERRA
2 gior
17

Torna la grande festa dei cicitt

L'incredibile rimonta di Lula
LIVE
BRASILE
14 ore
34
108

L'incredibile rimonta di Lula

Perché il 40% degli svizzeri con radici balcaniche vota UDC?
LIVE
SVIZZERA
2 gior
38
53

Perché il 40% degli svizzeri con radici balcaniche vota UDC?

Stricker saluta il tennis e va in caserma
LIVE
TENNIS
1 gior
1
6

Stricker saluta il tennis e va in caserma

Ambrì, reazione da applausi: l’Ajoie si arrende 3-0
LIVE
HCAP
2 gior
10
57

Ambrì, reazione da applausi: l’Ajoie si arrende 3-0

Anche se cambia l'ora non arrivano mai in ritardo
LIVE
CANTONE
3 gior
4
26

Anche se cambia l'ora non arrivano mai in ritardo

Scontri tra tifosi di hockey, due feriti gravi
LIVE
VAUD
1 gior
5
39

Scontri tra tifosi di hockey, due feriti gravi

Scontri nelle piazze: all'alba ancora perquisizioni a Como
LIVE
ITALIA
2 gior
12
25

Scontri nelle piazze: all'alba ancora perquisizioni a Como

Aperto giusto due volte: «Lo schermo si è crepato!», e ciao ciao all'iPhone da 2'000 fr.
LIVE
HI-TECH
7 ore
12
45

Aperto giusto due volte: «Lo schermo si è crepato!», e ciao ciao all'iPhone da 2'000 fr.

Tir in fiamme nel deposito doganale, l'autista fa allontanare gli altri camion
LIVE
CONFINE
1 gior
14

Tir in fiamme nel deposito doganale, l'autista fa allontanare gli altri camion

Premi sotto la media, per il Ticino sarà una tregua o solo una pausa prima di nuovi rincari?
LIVE
CANTONE
2 gior
75

Premi sotto la media, per il Ticino sarà una tregua o solo una pausa prima di nuovi rincari?

ULTIME NOTIZIE TICINO
Navigazione sul Verbano, Marchesi tira dritto
LIVE
CANTONE
1 ora
4
7

Navigazione sul Verbano, Marchesi tira dritto

Il Gran Consiglio boccia la settimana lavorativa di 32 ore
LIVE
CANTONE
2 ore
20
75

Il Gran Consiglio boccia la settimana lavorativa di 32 ore

Tre nuovi giudici supplenti al Tribunale d'appello
LIVE
CANTONE
2 ore
2
2

Tre nuovi giudici supplenti al Tribunale d'appello

Il rogo sull'Allegra finisce davanti al Consiglio di Stato
LIVE
CANTONE
3 ore
4

Il rogo sull'Allegra finisce davanti al Consiglio di Stato

Aggressione in pieno centro: colpite due donne
LIVE
LUGANO
4 ore
81

Aggressione in pieno centro: colpite due donne

Un nuovo Comandante per la Polizia intercomunale del Piano
LIVE
LOCARNESE
4 ore
13

Un nuovo Comandante per la Polizia intercomunale del Piano

Moody’s conferma il rating Aa3. Ma il debito resta elevato
LIVE
LUGANO
4 ore
2
5

Moody’s conferma il rating Aa3. Ma il debito resta elevato

Stipendi dei vertici dell'EOC, il Parlamento non vuole metterci mano
LIVE
CANTONE
4 ore
10
27

Stipendi dei vertici dell'EOC, il Parlamento non vuole metterci mano

Stop all'acquisto di Alloggi Ticino: «Oltre 9 milioni e non un appartamento in più»
LIVE
CANTONE
4 ore
9
27

Stop all'acquisto di Alloggi Ticino: «Oltre 9 milioni e non un appartamento in più»

Giustizia riparativa e vittime: una serata su Piazza della Loggia e Marrakech
LIVE
BELLINZONA
5 ore
2
8

Giustizia riparativa e vittime: una serata su Piazza della Loggia e Marrakech