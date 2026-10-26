Cerca e trova immobili
Segnalaci
CANTONE

Stipendi dei vertici dell'EOC, il Parlamento non vuole metterci mano

Il Gran Consiglio respinge la proposta di maggiore controllo sulle retribuzioni dei vertici dell'Ente, invocando il rischio di politicizzazione.
Stipendi dei vertici dell'EOC, il Parlamento non vuole metterci mano
Ti-Press / Pablo Gianinazzi
di Simone RoncoroniGiornalista
Stipendi dei vertici dell'EOC, il Parlamento non vuole metterci mano
Il Gran Consiglio respinge la proposta di maggiore controllo sulle retribuzioni dei vertici dell'Ente, invocando il rischio di politicizzazione.

BELLINZONA - I compensi dei vertici dell'Ente ospedaliero cantonale (EOC) resteranno di competenza del Consiglio di Stato. Il Gran Consiglio ha bocciato l'iniziativa parlamentare di Giuseppe Sergi e Matteo Pronzini, che chiedeva di affidare al Parlamento l'approvazione delle remunerazioni del Consiglio di amministrazione (CdA) e di introdurre un rapporto annuale sulle attività e sui costi dell'organo direttivo.

Il rapporto della Commissione sanità e sicurezza sociale (relatore Alessandro Cedraschi) che raccomandava invece al Gran Consiglio di respingere l'iniziativa è stato accolto con 64 voti.

L'iniziativa prevedeva due modifiche alla Legge sull'EOC. La prima avrebbe imposto al Consiglio di amministrazione di presentare annualmente al Parlamento un rapporto sulla propria attività e sui relativi costi. La seconda avrebbe trasferito dal Consiglio di Stato al Gran Consiglio la competenza di approvare le remunerazioni dei membri del CdA.

Politicizzare l'EOC?
«La sostanza dell'opposizione è che il Cda delle EOC non è un organo politico, secondo la commissione ci sarebbe il rischio di politicizzare le EOC», ha esordito Pronzini. «Come si potrebbe qualificare allora l'intervento di Zali per l'assunzione di una sua amica?».

Pronzini ha poi richiamato il caso Hospita e la commissione parlamentare d'inchiesta sulle possibili combine. «La nostra proposta è molto moderata e credo che sia ragionevole».

«Una caccia alle streghe»
Di diverso avviso la Commissione, secondo cui la trasparenza può essere migliorata senza modificare la ripartizione delle competenze tra Governo e Parlamento. «Non capisco perché bisogna seguire la moda della caccia alle streghe», ha spiegato Cedraschi. «La proposta svilisce l'operatività dei vertici dell'EOC. Non si vuole riconoscere il controllo del Gran consiglio che già esiste».

La Commissione ha sottolineato in particolare che il CdA dell'EOC non è un organo politico. Affidare al Parlamento la decisione sui compensi significherebbe quindi introdurre una valutazione politica in un ambito che dovrebbe rispondere a criteri professionali.

Più trasparenza, anche senza una modifica di legge
Pur proponendo la bocciatura dell'iniziativa, la Commissione ha invitato il Consiglio di Stato a garantire una maggiore trasparenza sull'operato del CdA. In particolare, ha chiesto che nella relazione annuale sulla gestione dell'EOC fossero pubblicati sistematicamente il numero delle sedute, i costi complessivi di funzionamento e gli emolumenti e le indennità riconosciuti ai membri.

Secondo la Commissione, questi dati possono essere resi pubblici senza introdurre nuovi obblighi di legge. Diverso il discorso per i verbali delle riunioni, che non possono essere diffusi integralmente perché potrebbero contenere informazioni strategiche e confidenziali.

La posizione del Consiglio di Stato
Per il consigliere di Stato Raffaele De Rosa, l'Ente garantisce già un certo grado di trasparenza. «Le remunerazioni sono inoltre congrue per il ruolo e le responsabilità assunte che richiedono competenze specifiche. È corretto che i compensi siano valutati secondo questi elementi. Mantenere una chiara divisione delle competenze non significa ridurre il controllo parlamentare, ma preservare un equilibrio istituzionale».

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
consiglioeocparlamento
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
Michelle Hunziker e Yann Sommer avvistati insieme
LIVE
SVIZZERA
2 gior
11
78

Michelle Hunziker e Yann Sommer avvistati insieme

Tempesta Boelo in arrivo: raffiche di vento fino a 150 km/h minacciano la Svizzera
LIVE
SVIZZERA
2 gior
3
25

Tempesta Boelo in arrivo: raffiche di vento fino a 150 km/h minacciano la Svizzera

Come Hachikō, ma è una gatta: adesso ha un riparo per le sue otto ore d'attesa
LIVE
BASILEA CAMPAGNA
3 gior
10
254

Come Hachikō, ma è una gatta: adesso ha un riparo per le sue otto ore d'attesa

Migros fonderà le sue cooperative regionali: si va verso il Gruppo unico
LIVE
SVIZZERA
7 ore
22
111

Migros fonderà le sue cooperative regionali: si va verso il Gruppo unico

Polizia tartassata dai coatti
LIVE
CANTONE
12 ore
33
66

Polizia tartassata dai coatti

No, non si è messo in posa
LIVE
CANTONE
2 gior
10
88

No, non si è messo in posa

Caos e saccheggi a Como, il piano scoperto su WhatsApp
LIVE
CONFINE
3 gior
50
67

Caos e saccheggi a Como, il piano scoperto su WhatsApp

Non solo Chiesa, dal Ticino spunta un altro nome per il dopo Parmelin
LIVE
CANTONE/SVIZZERA
2 gior
16
69

Non solo Chiesa, dal Ticino spunta un altro nome per il dopo Parmelin

Chi ha paura del fotovoltaico? «In pochi lo sanno, ma in Ticino siamo stati dei precursori»
LIVE
CANTONE
12 ore
16
15

Chi ha paura del fotovoltaico? «In pochi lo sanno, ma in Ticino siamo stati dei precursori»

Lettere dopo 7 anni: Galaxus chiede soldi per fatture cadute in prescrizione
LIVE
SVIZZERA
2 gior
21
24

Lettere dopo 7 anni: Galaxus chiede soldi per fatture cadute in prescrizione

«Sarà il più forte aumento dei prezzi dei voli della storia in Europa»
LIVE
SVIZZERA
21 ore
6
73

«Sarà il più forte aumento dei prezzi dei voli della storia in Europa»

Confiscata una villa con piscina da 700mila euro: indagini anche in Svizzera
LIVE
ITALIA
7 ore
1
9

Confiscata una villa con piscina da 700mila euro: indagini anche in Svizzera

Proroga in scadenza per le auto con targhe ticinesi
LIVE
CAMPIONE D'ITALIA
1 gior
23
40

Proroga in scadenza per le auto con targhe ticinesi

Tumore del pancreas, una nuova speranza arriva dal Ticino
LIVE
CANTONE
1 gior
13
80

Tumore del pancreas, una nuova speranza arriva dal Ticino

Alle 9:39 di quella mattina nel Gottardo si scatenò l'inferno
LIVE
CANTONE
2 gior
36

Alle 9:39 di quella mattina nel Gottardo si scatenò l'inferno

In 900 a fare “Dolcetto o scherzetto”: è questa la casa più spaventosa del Ticino
LIVE
CAPRIASCA
12 ore
1
61

In 900 a fare “Dolcetto o scherzetto”: è questa la casa più spaventosa del Ticino

Cosa sta per annunciare Migros?
LIVE
SVIZZERA
9 ore
37
77

Cosa sta per annunciare Migros?

Maxi rissa, ad incastrarli le telecamere. Tra loro uno svizzero
LIVE
CAMPIONE D'ITALIA
3 gior
1
22

Maxi rissa, ad incastrarli le telecamere. Tra loro uno svizzero

Sciopero dei treni in Lombardia, disagi per chi parte dal Ticino
LIVE
CONFINE
1 gior
14
32

Sciopero dei treni in Lombardia, disagi per chi parte dal Ticino

Triste addio a Phillip Island: annullato il GP d'Australia
LIVE
MOTOGP
1 gior
16
11

Triste addio a Phillip Island: annullato il GP d'Australia

Un frontaliere su due pensa di essere pagato meno dei colleghi svizzeri
LIVE
CONFINE
2 gior
176
286

Un frontaliere su due pensa di essere pagato meno dei colleghi svizzeri

«Ecco come ce le procuriamo»
LIVE
ZURIGO
2 gior
1
39

«Ecco come ce le procuriamo»

Raffreddore, Covid e influenza: cosa aspettarsi nelle prossime settimane
LIVE
SVIZZERA
1 gior
26
41

Raffreddore, Covid e influenza: cosa aspettarsi nelle prossime settimane

In fiamme il «Nido dell'Aquila» di Hitler: fermato un motociclista
LIVE
GERMANIA
2 gior
2
70

In fiamme il «Nido dell'Aquila» di Hitler: fermato un motociclista

A zig zag sull'A2, poi la fuga dalla polizia: il video dell'inseguimento
LIVE
FAIDO
3 gior
94
95

A zig zag sull'A2, poi la fuga dalla polizia: il video dell'inseguimento

Aiuti sociali agli stranieri: «Abusi sotto controllo»
LIVE
LUGANO
2 gior
25
112

Aiuti sociali agli stranieri: «Abusi sotto controllo»

Grand Prix du Vin Suisse 2026: trionfo ticinese nella categoria Merlot
LIVE
CANTONE
2 gior
2
21

Grand Prix du Vin Suisse 2026: trionfo ticinese nella categoria Merlot

«Inaccettabile questo circuito»
LIVE
FORMULA 1
2 gior
4
10

«Inaccettabile questo circuito»

L'UDC candida Marchesi e Pamini
LIVE
CANTONALI 2027
2 gior
59
119

L'UDC candida Marchesi e Pamini

Casse pensioni hackerate: interessato anche l'Istituto di previdenza del Cantone Ticino
LIVE
CANTONE
3 gior
29
109

Casse pensioni hackerate: interessato anche l'Istituto di previdenza del Cantone Ticino

«Una vergogna assoluta»: Trump attacca LeBron James
LIVE
NBA
1 gior
8
37

«Una vergogna assoluta»: Trump attacca LeBron James

«Col senno di poi, farei un apprendistato»
LIVE
SVIZZERA
19 ore
24
55

«Col senno di poi, farei un apprendistato»

Anche se cambia l'ora non arrivano mai in ritardo
LIVE
CANTONE
3 gior
4
26

Anche se cambia l'ora non arrivano mai in ritardo

Legare le biciclette non basta più: selle, ruote e batterie sono i nuovi bersagli
LIVE
GINEVRA
3 gior
2
16

Legare le biciclette non basta più: selle, ruote e batterie sono i nuovi bersagli

È ancora tempo di code al San Gottardo
LIVE
CANTONE
1 gior
3
31

È ancora tempo di code al San Gottardo

«Le manifestazioni mi spaventano»
LIVE
SVIZZERA
1 gior
13
33

«Le manifestazioni mi spaventano»

Il Lugano soffre ma sbanca anche Thun
LIVE
FCL
1 gior
17
67

Il Lugano soffre ma sbanca anche Thun

Torna la grande festa dei cicitt
LIVE
CUGNASCO-GERRA
2 gior
17

Torna la grande festa dei cicitt

Orrore nel Reno: prima una gamba umana, poi altri resti nei sacchi
LIVE
ARGOVIA
8 ore

Orrore nel Reno: prima una gamba umana, poi altri resti nei sacchi

L'incredibile rimonta di Lula
LIVE
BRASILE
11 ore
34
107

L'incredibile rimonta di Lula

Perché il 40% degli svizzeri con radici balcaniche vota UDC?
LIVE
SVIZZERA
2 gior
38
54

Perché il 40% degli svizzeri con radici balcaniche vota UDC?

Stricker saluta il tennis e va in caserma
LIVE
TENNIS
1 gior
1
6

Stricker saluta il tennis e va in caserma

Ambrì, reazione da applausi: l’Ajoie si arrende 3-0
LIVE
HCAP
1 gior
10
57

Ambrì, reazione da applausi: l’Ajoie si arrende 3-0

Fuga e inseguimento sull'A2: percorre dieci chilometri contromano e si schianta contro la polizia
LIVE
FAIDO
3 gior
52
161

Fuga e inseguimento sull'A2: percorre dieci chilometri contromano e si schianta contro la polizia

Dal Ticino a Milano per saccheggiare: arrestati due ragazzi, uno è minorenne
LIVE
CHIASSO/MILANO
3 gior
142
184

Dal Ticino a Milano per saccheggiare: arrestati due ragazzi, uno è minorenne

Scontri nelle piazze: all'alba ancora perquisizioni a Como
LIVE
ITALIA
2 gior
12
25

Scontri nelle piazze: all'alba ancora perquisizioni a Como

Scontri tra tifosi di hockey, due feriti gravi
LIVE
VAUD
1 gior
5
39

Scontri tra tifosi di hockey, due feriti gravi

ULTIME NOTIZIE TICINO
Tre nuovi giudici supplenti al Tribunale d'appello
LIVE
CANTONE
2 min

Tre nuovi giudici supplenti al Tribunale d'appello

Il rogo sull'Allegra finisce davanti al Consiglio di Stato
LIVE
CANTONE
57 min

Il rogo sull'Allegra finisce davanti al Consiglio di Stato

Aggressione in pieno centro: colpite due donne
LIVE
LUGANO
1 ora
81

Aggressione in pieno centro: colpite due donne

Un nuovo Comandante per la Polizia intercomunale del Piano
LIVE
LOCARNESE
1 ora

Un nuovo Comandante per la Polizia intercomunale del Piano

Moody’s conferma il rating Aa3. Ma il debito resta elevato
LIVE
LUGANO
1 ora
2

Moody’s conferma il rating Aa3. Ma il debito resta elevato

Stop all'acquisto di Alloggi Ticino: «Oltre 9 milioni e non un appartamento in più»
LIVE
CANTONE
2 ore
6
21

Stop all'acquisto di Alloggi Ticino: «Oltre 9 milioni e non un appartamento in più»

Giustizia riparativa e vittime: una serata su Piazza della Loggia e Marrakech
LIVE
BELLINZONA
2 ore
2
5

Giustizia riparativa e vittime: una serata su Piazza della Loggia e Marrakech

Casse malati, la ricetta di Ostinelli: «Tre anni a 140 franchi al mese. Poi premi fissi a 350»
LIVE
CANTONE
3 ore
53
109

Casse malati, la ricetta di Ostinelli: «Tre anni a 140 franchi al mese. Poi premi fissi a 350»

Strada cantonale chiusa al traffico venerdì
LIVE
GAMBAROGNO
3 ore

Strada cantonale chiusa al traffico venerdì

Solduno, un'auto prende fuoco in strada
LIVE
LOCARNO
4 ore
14
10

Solduno, un'auto prende fuoco in strada