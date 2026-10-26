Stipendi dei vertici dell'EOC, il Parlamento non vuole metterci mano

L'iniziativa prevedeva due modifiche alla Legge sull'EOC. La prima avrebbe imposto al Consiglio di amministrazione di presentare annualmente al Parlamento un rapporto sulla propria attività e sui relativi costi. La seconda avrebbe trasferito dal Consiglio di Stato al Gran Consiglio la competenza di approvare le remunerazioni dei membri del CdA.

Politicizzare l'EOC?

«La sostanza dell'opposizione è che il Cda delle EOC non è un organo politico, secondo la commissione ci sarebbe il rischio di politicizzare le EOC», ha esordito Pronzini. «Come si potrebbe qualificare allora l'intervento di Zali per l'assunzione di una sua amica?».