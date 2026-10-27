Coca-Cola vola grazie alle bevande senza zucchero
Fatturato in aumento di oltre il 7% nel terzo trimestre, a quasi 13,4 miliardi di dollari. Il gruppo rivede al rialzo le previsioni per il 2026.
Fatturato in aumento di oltre il 7% nel terzo trimestre, a quasi 13,4 miliardi di dollari. Il gruppo rivede al rialzo le previsioni per il 2026.
ATLANTA - Coca-Cola alza nuovamente le previsioni per il 2026 dopo un terzo trimestre superiore alle attese. Il colosso statunitense delle bevande ha beneficiato di un aumento delle vendite più marcato del previsto e di prezzi leggermente più elevati. A trainare la crescita sono state soprattutto le bevande senza zucchero, che hanno registrato risultati particolarmente positivi.
Il fatturato del gruppo è cresciuto di oltre il 7% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, raggiungendo quasi 13,4 miliardi di dollari. Lo ha comunicato martedì la società dalla sua sede di Atlanta. Un incremento della stessa entità è stato registrato anche su base organica, escludendo quindi gli effetti dei cambi valutari e delle acquisizioni e cessioni.
Alla luce dei risultati, l'amministratore delegato Henrique Braun ha rivisto al rialzo le prospettive per l'intero 2026. Coca-Cola prevede ora una crescita organica del fatturato di almeno il 5%. Si tratta di un ulteriore aggiornamento delle stime dopo quello di luglio, quando il gruppo aveva già innalzato le proprie aspettative, indicando un incremento di circa il 5%.
Positivo anche l'andamento della redditività. Nel terzo trimestre, l'utile operativo ha raggiunto quasi 4,47 miliardi di dollari, con un aumento del 12% su base annua. L'utile netto è invece salito dell'8%, superando di poco i 4 miliardi di dollari.
Il risultato comparabile per azione si è attestato a 0,91 dollari, leggermente al di sopra delle aspettative degli analisti. Anche per questo indicatore, particolarmente seguito dai mercati finanziari, Coca-Cola ha migliorato le previsioni annuali: la società si attende ora una crescita di almeno l'11%, contro il precedente intervallo compreso tra il 9% e il 10%.