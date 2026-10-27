Trimestrale sotto le attese: Boeing cede il 10% in Borsa

In una nota al personale, Ortberg ha detto che per l'azienda c'è ancora «molto lavoro da fare». Di recente, il costruttore di aerei ha ottenuto alcuni importanti successi. La Marina Usa ha incaricato Boeing di sviluppare il suo caccia di nuova generazione. Inoltre, la scorsa settimana la Federal Aviation Administration (Faa) ha concesso l'approvazione al 737 Max 10, il modello più grande della famiglia Max: un passaggio che segue l'approvazione del 737 Max 7 avvenuta ad agosto, completando il processo di certificazione dell'intera linea di velivoli.

Boeing ha chiuso il terzo trimestre al 30 settembre con una perdita netta di 116 milioni di dollari, pari a 26 centesimi per azione, contro quella di 5,34 miliardi (7,14 dollari per azione) dello stesso periodo del 2025, a causa dell'onere di quasi 5 miliardi legati al programma in notevole ritardo del velivolo 777X. Al netto delle voci una tantum, l'azienda ha registrato un rosso di 34 centesimi per azione. Il fatturato, invece, è cresciuto del 4% su base annua, a 24,19 miliardi con flussi di cassa saliti a 464 milioni (da 238 milioni di 12 mesi prima).