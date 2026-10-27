Bolsonaro sarà negli Stati Uniti «tra poche ore»

Negli States dal febbraio 2025 vive anche il fratello Eduardo, su cui pende un mandato di arresto emesso dal giudice della Corte Suprema Alexandre de Moraes, quando era ancora deputato. È stato condannato in via definitiva a 4 anni e 2 mesi di reclusione perché riconosciuto colpevole del reato di coazione nel corso del procedimento (articolo 344 del Codice Penale), per aver utilizzato il suo ruolo allo scopo di sollecitare sanzioni economiche da parte degli Stati Uniti contro autorità e settori economici brasiliani, nel tentativo di interferire nei processi giudiziari legati al padre Jair Bolsonaro.