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Bolsonaro sarà negli Stati Uniti «tra poche ore»

Il piano di fuga sarebbe stato organizzato da un avvocato vicino alla sua famiglia. Con lui ci sarebbero anche la moglie e le due figlie
Bolsonaro sarà negli Stati Uniti «tra poche ore»
AFP
Fonte Ats Ans
di Redazione
Bolsonaro sarà negli Stati Uniti «tra poche ore»
Il piano di fuga sarebbe stato organizzato da un avvocato vicino alla sua famiglia. Con lui ci sarebbero anche la moglie e le due figlie

SAN PAOLO - Flavio Bolsonaro ha lasciato il Brasile ed è in volo per gli Stati Uniti. Lo scrive il sito brasiliano Metropoles.

L'informazione - scrive il sito - è stata confermata da persone vicine alla famiglia. L'ultimo messaggio di Flavio è stato inviato al suo collaboratore Rogério Marinho alle 8:00 del mattino.

Anche Folha di San Paolo ha confermato, citando fonti della famiglia, che Flavio Bolsonaro è in viaggio verso gli Stati Uniti. Il volo dovrebbe atterrare entro poche ore.

Le stesse fonti riferiscono che il piano è stato organizzato e facilitato da un avvocato vicino alla famiglia Bolsonaro.

Anche la moglie di Flavio Bolsonaro e le loro due figlie si trovano a bordo del volo che sta arrivando negli Stati Uniti. Lo fa sapere Cnn Brasile. Si sospetta che il nome di Flavio sulla lista passeggeri di un aereo in sosta a Puerto Iguazú - prosegue la Cnn - sia stato utilizzato per depistare gli inquirenti sulla sul luogo di partenza dal Brasile. Il senatore - riferiscono alcune fonti - sarebbe partito da un'altra città argentina.

BRASILE
La polizia brasiliana sta indagando sulla possibile fuga di Bolsonaro

Negli States dal febbraio 2025 vive anche il fratello Eduardo, su cui pende un mandato di arresto emesso dal giudice della Corte Suprema Alexandre de Moraes, quando era ancora deputato. È stato condannato in via definitiva a 4 anni e 2 mesi di reclusione perché riconosciuto colpevole del reato di coazione nel corso del procedimento (articolo 344 del Codice Penale), per aver utilizzato il suo ruolo allo scopo di sollecitare sanzioni economiche da parte degli Stati Uniti contro autorità e settori economici brasiliani, nel tentativo di interferire nei processi giudiziari legati al padre Jair Bolsonaro.

Oggi vive a Southlake, nel Texas, dove si è trasferito insieme alla moglie Heloísa, in una villa di circa 424 metri quadrati con piscina, valutata intorno ai 6 milioni di real (circa 1,22 milioni di dollari).

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