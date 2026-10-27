Eternit, reato prescritto per Schmidheiny a Napoli

Il caso

La vicenda giudiziaria, iniziata a Torino e successivamente trasferita a Napoli, è di quelle complesse. Nel 2022, la Corte di Assise aveva riconosciuto la responsabilità dell'imputato per omicidio colposo, condannandolo a tre anni e sei mesi. Sanzione confermata anche in appello nel 2024.

In seguito, la Cassazione, nel febbraio 2025, aveva disposto un nuovo giudizio per approfondire la motivazione sul nesso causale tra l'esposizione all'amianto e la morte del lavoratore. Oggi la Corte, presieduta dal giudice Roberto Donatiello, ha dichiarato il reato estinto per prescrizione, confermando tuttavia le statuizioni civili della sentenza di primo grado.