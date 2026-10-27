Cerca e trova immobili
Segnalaci
BRASILE

La polizia brasiliana sta indagando sulla possibile fuga di Bolsonaro

Le autorità brasiliane e argentine si contraddicono sulle tracce del senatore dopo la presunta fuga notturna.
La polizia brasiliana sta indagando sulla possibile fuga di Bolsonaro
IMAGO / Fotoarena
Fonte Ats Ans
di Redazione
La polizia brasiliana sta indagando sulla possibile fuga di Bolsonaro
Le autorità brasiliane e argentine si contraddicono sulle tracce del senatore dopo la presunta fuga notturna.

RIO DE JANEIRO - La Polizia federale del Brasile sta verificando ai valichi di frontiera e attraverso i registri dei voli se il senatore Flavio Bolsonaro abbia lasciato il Paese nottetempo per raggiungere gli Stati Uniti.

L'indagine - riferisce Folha de S.Paulo - è partita dopo che il sito argentino Infobae ha riferito che il candidato sconfitto da Luiz Inacio Lula da Silva al ballottaggio avrebbe preparato a sua fuga stanotte, attraversando la frontiera con l'Argentina, passaggio che sulla base dell'accordo tra i Paesi del Mercosur è possibile fare con la sola carta d'identità, quindi anche senza passaporto. A quel punto, secondo Infobae, Flavio Bolsonaro avrebbe trovato un jet privato per volare negli Usa.

La polizia ha chiesto informazioni anche alle autorità argentine, ma il governo di Javier Milei nega che Flavio Bolsonaro sia entrato nel Paese.

Secondo O Globo, inoltre, Bolsonaro non avrebbe ancora consegnato i passaporti alle autorità, come gli è stato ingiunto ieri dai giudici.

L'aereo Gulfstream G400 type GLF4 model E0A457 operato dalla Baires Fly, risulta essere atterrato alle 23,45 di ieri a Puerto Iguaçu, dove risulta ancora parcheggiato. Secondo l'argentina Tn Television, il piano di volo citava una lista con quattro passeggeri e nei controlli sarebbe apparso il nome di Bolsonaro, ultimo dettaglio smentito dalle autorità argentine. Le versioni restano contrastanti. Il coordinatore della campagna del senatore, Rogerio Marinho, ha negato a Metropoles la partenza, mentre per altre fonti Bolsonaro si trova a casa.

Governo argentino smentisce
Il governo argentino di Javier Milei ha smentito oggi le insistenti voci circa un piano di fuga dal Brasile dell'ex candidato alla presidenza del Partito Liberale: "La Direzione Nazionale della Migrazione non dispone di alcun riscontro circa l'ingresso di Flavio Bolsonaro nella Repubblica Argentina".

Buenos Aires smentisce inoltre le informazioni sulla presenza del nome di Flavio Bolsonaro nel piano di volo di un jet privato atterrato lunedì notte nella città argentina di Porto Iguazù, vicino alla frontiera con il Brasile. "A seguito dell'attenzione mediatica suscitata dalla presenza di un velivolo privato presso l'Aeroporto Internazionale di Iguazú, le autorità hanno effettuato le verifiche del caso sull'aereo e sul suo equipaggio. È emerso che la documentazione della società è in regola e che non è stato presentato alcun piano di volo che includesse la famiglia Bolsonaro", afferma la nota.

In conferenza stampa il portavoce della presidenza, Adrian Ravier, ha affermato inoltre che "non è stata ricevuta nessuna richiesta di asilo alle frontiere".

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
flavio bolsonaropassaporto
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
Michelle Hunziker e Yann Sommer avvistati insieme
LIVE
SVIZZERA
3 gior
12
77

Michelle Hunziker e Yann Sommer avvistati insieme

Aggressione in pieno centro: colpite due donne
LIVE
LUGANO
1 gior

Aggressione in pieno centro: colpite due donne

Tempesta Boelo in arrivo: raffiche di vento fino a 150 km/h minacciano la Svizzera
LIVE
SVIZZERA
3 gior
6
25

Tempesta Boelo in arrivo: raffiche di vento fino a 150 km/h minacciano la Svizzera

Polizia tartassata dai coatti
LIVE
CANTONE
1 gior
43
68

Polizia tartassata dai coatti

Migros fonderà le sue cooperative regionali: si va verso il Gruppo unico
LIVE
SVIZZERA
1 gior
27
116

Migros fonderà le sue cooperative regionali: si va verso il Gruppo unico

Chi ha paura del fotovoltaico? «In pochi lo sanno, ma in Ticino siamo stati dei precursori»
LIVE
CANTONE
1 gior
16
17

Chi ha paura del fotovoltaico? «In pochi lo sanno, ma in Ticino siamo stati dei precursori»

«Io che ho vissuto il buio»
LIVE
CEVIO
10 ore
2
53

«Io che ho vissuto il buio»

Confiscata una villa con piscina da 700mila euro: indagini anche in Svizzera
LIVE
ITALIA
1 gior
1
9

Confiscata una villa con piscina da 700mila euro: indagini anche in Svizzera

No, non si è messo in posa
LIVE
CANTONE
3 gior
10
87

No, non si è messo in posa

«Sarà il più forte aumento dei prezzi dei voli della storia in Europa»
LIVE
SVIZZERA
1 gior
12
71

«Sarà il più forte aumento dei prezzi dei voli della storia in Europa»

«Niente giacca, niente soldi»: il reso da 820 franchi diventa un incubo
LIVE
LUCERNA
10 ore
26
64

«Niente giacca, niente soldi»: il reso da 820 franchi diventa un incubo

Lettere dopo 7 anni: Galaxus chiede soldi per fatture cadute in prescrizione
LIVE
SVIZZERA
3 gior
21
23

Lettere dopo 7 anni: Galaxus chiede soldi per fatture cadute in prescrizione

Casse malati, la ricetta di Ostinelli: «Tre anni a 140 franchi al mese. Poi premi fissi a 350»
LIVE
CANTONE
1 gior
119
216

Casse malati, la ricetta di Ostinelli: «Tre anni a 140 franchi al mese. Poi premi fissi a 350»

Proroga in scadenza per le auto con targhe ticinesi
LIVE
CAMPIONE D'ITALIA
2 gior
24
39

Proroga in scadenza per le auto con targhe ticinesi

In 900 a fare “Dolcetto o scherzetto”: è questa la casa più spaventosa del Ticino
LIVE
CAPRIASCA
1 gior
1
60

In 900 a fare “Dolcetto o scherzetto”: è questa la casa più spaventosa del Ticino

Tumore del pancreas, una nuova speranza arriva dal Ticino
LIVE
CANTONE
2 gior
13
79

Tumore del pancreas, una nuova speranza arriva dal Ticino

Cosa sta per annunciare Migros?
LIVE
SVIZZERA
1 gior
40
78

Cosa sta per annunciare Migros?

Solduno, un'auto prende fuoco in strada
LIVE
LOCARNO
1 gior
16
15

Solduno, un'auto prende fuoco in strada

Come Hachikō, ma è una gatta: adesso ha un riparo per le sue otto ore d'attesa
LIVE
BASILEA CAMPAGNA
4 gior
10
258

Come Hachikō, ma è una gatta: adesso ha un riparo per le sue otto ore d'attesa

Il Gran Consiglio boccia la settimana lavorativa di 32 ore
LIVE
CANTONE
22 ore
47
176

Il Gran Consiglio boccia la settimana lavorativa di 32 ore

Sciopero dei treni in Lombardia, disagi per chi parte dal Ticino
LIVE
CONFINE
2 gior
14
32

Sciopero dei treni in Lombardia, disagi per chi parte dal Ticino

Un frontaliere su due pensa di essere pagato meno dei colleghi svizzeri
LIVE
CONFINE
2 gior
193
279

Un frontaliere su due pensa di essere pagato meno dei colleghi svizzeri

Triste addio a Phillip Island: annullato il GP d'Australia
LIVE
MOTOGP
2 gior
16
11

Triste addio a Phillip Island: annullato il GP d'Australia

Raffreddore, Covid e influenza: cosa aspettarsi nelle prossime settimane
LIVE
SVIZZERA
2 gior
26
39

Raffreddore, Covid e influenza: cosa aspettarsi nelle prossime settimane

Ne basta poca per morire
LIVE
SVIZZERA
22 ore
11
35

Ne basta poca per morire

«Col senno di poi, farei un apprendistato»
LIVE
SVIZZERA
1 gior
28
55

«Col senno di poi, farei un apprendistato»

Aperto giusto due volte: «Lo schermo si è crepato!», e ciao ciao all'iPhone da 2'000 fr.
LIVE
HI-TECH
1 gior
20
68

Aperto giusto due volte: «Lo schermo si è crepato!», e ciao ciao all'iPhone da 2'000 fr.

«Una vergogna assoluta»: Trump attacca LeBron James
LIVE
NBA
2 gior
8
36

«Una vergogna assoluta»: Trump attacca LeBron James

Grand Hotel Locarno, tre nuove nomine in vista della riapertura
LIVE
LOCARNO
1 gior
17

Grand Hotel Locarno, tre nuove nomine in vista della riapertura

Porsche, Lamborghini e casa in Florida: il grande inganno dell'ex dipendente FFS
LIVE
BELLINZONA/SVIZZERA
7 ore
14
33

Porsche, Lamborghini e casa in Florida: il grande inganno dell'ex dipendente FFS

Nuova operazione per Lindsey Vonn: ritorno sempre più lontano
LIVE
SCI ALPINO
6 ore
9
16

Nuova operazione per Lindsey Vonn: ritorno sempre più lontano

Bolsonaro: «La polizia mi ha tolto il passaporto»
LIVE
BRASILE
19 ore
15
60

Bolsonaro: «La polizia mi ha tolto il passaporto»

Stop all'acquisto di Alloggi Ticino: «Oltre 9 milioni e non un appartamento in più»
LIVE
CANTONE
1 gior
11
42

Stop all'acquisto di Alloggi Ticino: «Oltre 9 milioni e non un appartamento in più»

Dem pubblicano la testimonianza di Keul: «Trump mi ha stuprata brutalmente»
LIVE
STATI UNITI
21 ore

Dem pubblicano la testimonianza di Keul: «Trump mi ha stuprata brutalmente»

È ancora tempo di code al San Gottardo
LIVE
CANTONE
2 gior
3
31

È ancora tempo di code al San Gottardo

Orrore nel Reno: prima una gamba umana, poi altri resti nei sacchi
LIVE
ARGOVIA
1 gior

Orrore nel Reno: prima una gamba umana, poi altri resti nei sacchi

Il Lugano soffre ma sbanca anche Thun
LIVE
FCL
2 gior
17
65

Il Lugano soffre ma sbanca anche Thun

«Le manifestazioni mi spaventano»
LIVE
SVIZZERA
2 gior
13
32

«Le manifestazioni mi spaventano»

L'incredibile rimonta di Lula
LIVE
BRASILE
1 gior
36
109

L'incredibile rimonta di Lula

Torna la grande festa dei cicitt
LIVE
CUGNASCO-GERRA
3 gior
17

Torna la grande festa dei cicitt

Grand Prix du Vin Suisse 2026: trionfo ticinese nella categoria Merlot
LIVE
CANTONE
3 gior
2
21

Grand Prix du Vin Suisse 2026: trionfo ticinese nella categoria Merlot

Stricker saluta il tennis e va in caserma
LIVE
TENNIS
2 gior
1
6

Stricker saluta il tennis e va in caserma

Ambrì, reazione da applausi: l’Ajoie si arrende 3-0
LIVE
HCAP
2 gior
10
55

Ambrì, reazione da applausi: l’Ajoie si arrende 3-0

Ex star della Premier League violentemente attaccata da un cane: «Spaventoso»
LIVE
CALCIO
23 ore
5
18

Ex star della Premier League violentemente attaccata da un cane: «Spaventoso»

«Insegnate, non reclutate»: nuovi striscioni firmati Fronte nazionale elvetico
LIVE
CANTONE
7 ore
126
150

«Insegnate, non reclutate»: nuovi striscioni firmati Fronte nazionale elvetico

Tir in fiamme nel deposito doganale, l'autista fa allontanare gli altri camion
LIVE
CONFINE
2 gior
14

Tir in fiamme nel deposito doganale, l'autista fa allontanare gli altri camion

Scontri tra tifosi di hockey, due feriti gravi
LIVE
VAUD
2 gior
5
39

Scontri tra tifosi di hockey, due feriti gravi

La Popillia si diffonde, ma il caldo ci mette una pezza
LIVE
CANTONE
1 gior
1
10

La Popillia si diffonde, ma il caldo ci mette una pezza

Vucic ammette la sconfitta: «Gli studenti hanno vinto le elezioni»
LIVE
SERBIA
1 gior
11
76

Vucic ammette la sconfitta: «Gli studenti hanno vinto le elezioni»

Ebola, donna ricoverata a Ginevra: ecco cosa provoca il virus nel corpo
LIVE
SVIZZERA
17 ore
19

Ebola, donna ricoverata a Ginevra: ecco cosa provoca il virus nel corpo

ULTIME NOTIZIE DAL MONDO
Eternit, reato prescritto per Schmidheiny a Napoli
LIVE
ITALIA / SVIZZERA
1 ora
1

Eternit, reato prescritto per Schmidheiny a Napoli

Affluenza da record e accuse incrociate tra Netanyahu e Eisenkot
LIVE
ISRAELE
1 ora

Affluenza da record e accuse incrociate tra Netanyahu e Eisenkot

Putin non scarta l'agenda verde: «Non siamo contrari»
LIVE
RUSSIA
1 ora
5

Putin non scarta l'agenda verde: «Non siamo contrari»

È morto Fred, elefante simbolo della riserva Masai Mara
LIVE
KENYA
3 ore
1
6

È morto Fred, elefante simbolo della riserva Masai Mara

Coca-Cola vola grazie alle bevande senza zucchero
LIVE
STATI UNITI
4 ore
2
5

Coca-Cola vola grazie alle bevande senza zucchero

Auto si lancia sulla folla: arrestate tre persone
LIVE
GERMANIA
4 ore
1

Auto si lancia sulla folla: arrestate tre persone

Leader al telefono con Putin: pressing per nuovi negoziati
LIVE
GUERRA IN UCRAINA
5 ore
7

Leader al telefono con Putin: pressing per nuovi negoziati

Auto si lancia contro la folla, la polizia spara per fermarla
LIVE
GERMANIA
8 ore
5
21

Auto si lancia contro la folla, la polizia spara per fermarla

Il giorno della verità per Netanyahu
LIVE
ISRAELE
10 ore
27
18

Il giorno della verità per Netanyahu

L'ex capo dell'Fbi Comey incriminato per la terza volta
LIVE
STATI UNITI
18 ore
1
15

L'ex capo dell'Fbi Comey incriminato per la terza volta