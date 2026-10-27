La polizia brasiliana sta indagando sulla possibile fuga di Bolsonaro

Buenos Aires smentisce inoltre le informazioni sulla presenza del nome di Flavio Bolsonaro nel piano di volo di un jet privato atterrato lunedì notte nella città argentina di Porto Iguazù, vicino alla frontiera con il Brasile. "A seguito dell'attenzione mediatica suscitata dalla presenza di un velivolo privato presso l'Aeroporto Internazionale di Iguazú, le autorità hanno effettuato le verifiche del caso sull'aereo e sul suo equipaggio. È emerso che la documentazione della società è in regola e che non è stato presentato alcun piano di volo che includesse la famiglia Bolsonaro", afferma la nota.