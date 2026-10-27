Affluenza da record e accuse incrociate tra Netanyahu e Eisenkot
Il premier attacca: l'opposizione sta cercando di «rubare le elezioni». L'opposizione lo accusa di voler minare la fiducia nei risultati
TEL AVIV - Alle 14 l'affluenza alle urne in Israele si attestava al 44,9%, in aumento rispetto al 38,9% registrato alla stessa ora nelle elezioni del 2022. Secondo la Commissione elettorale centrale, si tratta del dato più alto a quell'ora dal 1973, con almeno tre milioni di votanti.
«Abbiamo superato tutti i record registrati dalla Commissione elettorale centrale. Non si vedeva un'affluenza di questo tipo a livello nazionale dal 1973», ha commentato Dean Livne, direttore generale ad interim della Commissione.
Nel frattempo si accende lo scontro politico. Dopo che il premier israeliano uscente Benjamin Netanyahu ha affermato sui social che i suoi oppositori stanno cercando di «rubare le elezioni», il partito Yashar di Gadi Eisenkot lo ha accusato di voler minare la fiducia nei risultati.
«Netanyahu è nel panico e ha iniziato a inventare storie, sostenendo che le elezioni siano state truccate. Non è un caso. Sta già gettando le basi per contestare i risultati elettorali», afferma Yashar in un comunicato.
Il partito ha quindi esortato i propri sostenitori a ottenere una vittoria schiacciante sul Likud, così da non lasciare a Netanyahu alcun margine per contestare il risultato: «Il margine di vantaggio odierno deve essere enorme, un vantaggio che non possa essere manipolato».
In un video pubblicato su X mentre votava a Herzliya, vicino a Tel Aviv, Eisenkot ha dichiarato: «C'è un solo modo per portare il cambiamento e sostituire Benjamin Netanyahu: Yashar deve essere il partito più grande di Israele. Stiamo portando il Paese su una nuova strada. Ne saremo degni».