Affluenza da record e accuse incrociate tra Netanyahu e Eisenkot

«Netanyahu è nel panico e ha iniziato a inventare storie, sostenendo che le elezioni siano state truccate. Non è un caso. Sta già gettando le basi per contestare i risultati elettorali», afferma Yashar in un comunicato.

Il partito ha quindi esortato i propri sostenitori a ottenere una vittoria schiacciante sul Likud, così da non lasciare a Netanyahu alcun margine per contestare il risultato: «Il margine di vantaggio odierno deve essere enorme, un vantaggio che non possa essere manipolato».