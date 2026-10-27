Putin non scarta l'agenda verde: «Non siamo contrari»
Il presidente russo invita a una transizione ecologica che sia bilanciata e attenta alle esigenze dei paesi in via di sviluppo.
MOSCA - Il presidente russo, Vladimir Putin, intervenendo al vertice del Forum dei paesi esportatori di gas ha dichiarato che la transizione verso la cosiddetta "agenda verde" deve essere equa e tenere conto degli interessi dei Paesi in via di sviluppo. "Chi tra i produttori di gas è contrario all'agenda verde? Siamo tutti a favore. L'unica questione è non abusare di questa agenda verde per ragioni politiche interne, agire responsabilmente e considerare le capacità dell'industria del gas durante il periodo di transizione e in futuro", ha affermato Putin, citato dall'agenzia Tass.
Nel corso della sessione plenaria del vertice, il presidente russo ha ricordato che l'Unione Europea è stata originariamente creata come alleanza del carbone e dell'acciaio.
"Proprio sul carbone e gli idrocarburi è cresciuta l'economia dell'attuale Europa, ma raggiunto un determinato livello ha iniziato a imporre agli altri Paesi, soprattutto a quelli in via di sviluppo, il divieto di utilizzo degli idrocarburi", ha affermato il capo di Stato. "Quando (in Europa, ndr) hanno trovato più difficile risolvere i problemi energetici, hanno riaperto le miniere di carbone - ha osservato Putin -Dobbiamo sederci insieme e sviluppare soluzioni equilibrate". Il segretario generale del Forum dei Paesi Esportatori di Gas, Philip Mshelbila, a sua volta ha dichiarato che l'Organizzazione sta definendo una posizione unitaria nella disputa con l'Unione Europea sulla regolamentazione del carbonio.
La Russia ha investito miliardi di dollari nel settore energetico venezuelano ed è pronta a proseguire la cooperazione, ha dichiarato poi Putin, accogliendo la vicepresidente venezuelana Delcy Rodríguez.
"Gli operatori economici russi hanno investito miliardi di dollari nel settore energetico venezuelano e ci auguriamo che questa cooperazione continui. Siamo pronti a collaborare con le autorità venezuelane, i nostri partner venezuelani e i rappresentanti di paesi terzi", ha affermato Putin, citato dall'agenzia Interfax. "Stiamo inoltre conducendo consultazioni appropriate con le agenzie governative ufficiali e le aziende interessate di altri Paesi", ha aggiunto Putin, precisando: "vorrei sottolineare, Paesi terzi".