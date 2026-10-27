Putin non scarta l'agenda verde: «Non siamo contrari»

"Proprio sul carbone e gli idrocarburi è cresciuta l'economia dell'attuale Europa, ma raggiunto un determinato livello ha iniziato a imporre agli altri Paesi, soprattutto a quelli in via di sviluppo, il divieto di utilizzo degli idrocarburi", ha affermato il capo di Stato. "Quando (in Europa, ndr) hanno trovato più difficile risolvere i problemi energetici, hanno riaperto le miniere di carbone - ha osservato Putin -Dobbiamo sederci insieme e sviluppare soluzioni equilibrate". Il segretario generale del Forum dei Paesi Esportatori di Gas, Philip Mshelbila, a sua volta ha dichiarato che l'Organizzazione sta definendo una posizione unitaria nella disputa con l'Unione Europea sulla regolamentazione del carbonio.

La Russia ha investito miliardi di dollari nel settore energetico venezuelano ed è pronta a proseguire la cooperazione, ha dichiarato poi Putin, accogliendo la vicepresidente venezuelana Delcy Rodríguez.