Lo trova nella sua auto, lui si dà alla fuga
È accaduto domenica scorsa a Gudo. L'uomo ─ un 32enne algerino ─ è stato in seguito fermato dalla polizia e rilasciato dopo gli accertamenti del caso
GUDO - Si aggirava tra le automobili, nel parcheggio all'esterno del cimitero di Gudo. E in una di quelle auto ci è pure entrato, probabilmente alla ricerca di qualcosa da intascare. A scoprirlo è stata la proprietaria del veicolo. Lei ha subito chiamato la polizia, lui si è immediatamente dato alla fuga. Una fuga che non è durata molto.
Il fatto è avvenuto nella giornata di domenica 25 ottobre. «Il dispositivo di ricerca messo in atto dalla Polizia cantonale ha permesso di fermare il sospetto», ci conferma il servizio stampa della Polizia cantonale. Il fermo è stato eseguito da agenti della Polizia Città di Bellinzona, con il supporto della stessa Cantonale.
Si tratta di un cittadino algerino di 32 anni. L'uomo, non essendo stata formalizzata alcuna denuncia nei suoi confronti, è stato rilasciato dopo gli accertamenti del caso.
Da quanto appreso, si è trattato di un caso isolato. Sempre la Polizia ci conferma che al momento non risultano infatti altre segnalazioni di fatti simili avvenuti nella zona. E conclude con una raccomandazione, ricordando l'importanza di non lasciare mai oggetti di valore in vista nella propria vettura e di chiudere sempre il veicolo, compresi i finestrini, anche quando ci si allontana solo per brevi intervalli di tempo.
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