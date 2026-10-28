Lo trova nella sua auto, lui si dà alla fuga

GUDO - Si aggirava tra le automobili, nel parcheggio all'esterno del cimitero di Gudo. E in una di quelle auto ci è pure entrato, probabilmente alla ricerca di qualcosa da intascare. A scoprirlo è stata la proprietaria del veicolo. Lei ha subito chiamato la polizia, lui si è immediatamente dato alla fuga. Una fuga che non è durata molto.