Dalle pistole ai taser: ecco quante volte la polizia ha dovuto usarli

BERNA - Nel 2025, i Corpi di polizia svizzeri hanno fatto ricorso alle armi da fuoco in 10 occasioni, contro le 7 registrate nel 2024. Nessuno degli interventi ha avuto conseguenze mortali. È invece aumentato in modo più marcato l'impiego delle pistole a impulsi elettrici, utilizzate 165 volte rispetto alle 128 dell'anno precedente.