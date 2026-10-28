Salari bassi e poche opportunità: anche l’OCST scende in piazza

Ma il problema non è solo trovare un impiego. A pesare, secondo il sindacato, sono «anche la qualità dell'occupazione e il potere d'acquisto. In Ticino i salari sono sensibilmente inferiori alla media svizzera, mentre i premi di cassa malati sono tra i più elevati del Paese. Una combinazione che penalizza soprattutto chi cerca di raggiungere la propria indipendenza economica».