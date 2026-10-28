Nuovo CAS in Coaching e Relazione

Il CAS accompagna professioniste e professionisti che operano in contesti educativi, sociali e organizzativi nello sviluppo di consapevolezza, efficacia relazionale e responsabilità personale oltre che nella costruzione di una postura di coaching: un modo di ascoltare, comprendere, comunicare e accompagnare l’altro senza sostituirsi a lui.

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