Cerca e trova immobili
Segnalaci
CANTONE

Nuovo CAS in Coaching e Relazione

Le iscrizioni sono aperte fino al 15 novembre
Nuovo CAS in Coaching e Relazione
Ti-Press / Francesca Agosta
Fonte CRS
elaborata da Redazione
Nuovo CAS in Coaching e Relazione
Le iscrizioni sono aperte fino al 15 novembre

LUGANO - Resteranno aperte sino al 15 novembre le iscrizioni alla seconda edizione del CAS proposto da SUPSI-Accademia Teatro Dimitri e Croce Rossa Svizzera.

Il CAS accompagna professioniste e professionisti che operano in contesti educativi, sociali e organizzativi nello sviluppo di consapevolezza, efficacia relazionale e responsabilità personale oltre che nella costruzione di una postura di coaching: un modo di ascoltare, comprendere, comunicare e accompagnare l’altro senza sostituirsi a lui.

Per iscriversi e richiedere altre informazioni contattare fc.accademiadimitri@supsi.ch

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
cascroce rossa svizzera
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
Aggressione in pieno centro: colpite due donne
LIVE
LUGANO
1 gior
81

Aggressione in pieno centro: colpite due donne

Michelle Hunziker e Yann Sommer avvistati insieme
LIVE
SVIZZERA
3 gior
12
82

Michelle Hunziker e Yann Sommer avvistati insieme

Chi ha paura del fotovoltaico? «In pochi lo sanno, ma in Ticino siamo stati dei precursori»
LIVE
CANTONE
2 gior
17
19

Chi ha paura del fotovoltaico? «In pochi lo sanno, ma in Ticino siamo stati dei precursori»

Polizia tartassata dai coatti
LIVE
CANTONE
2 gior
54
70

Polizia tartassata dai coatti

Migros fonderà le sue cooperative regionali: si va verso il Gruppo unico
LIVE
SVIZZERA
2 gior
29
120

Migros fonderà le sue cooperative regionali: si va verso il Gruppo unico

«Io che ho vissuto il buio»
LIVE
CEVIO
1 gior
2
58

«Io che ho vissuto il buio»

Saltano la coda con una scorciatoia, ma la sorpresa è salata
LIVE
SVIZZERA
21 ore
5
65

Saltano la coda con una scorciatoia, ma la sorpresa è salata

Confiscata una villa con piscina da 700mila euro: indagini anche in Svizzera
LIVE
ITALIA
2 gior
3
9

Confiscata una villa con piscina da 700mila euro: indagini anche in Svizzera

Scontro tra due treni sulla linea ad alta velocità: almeno 30 morti
LIVE
SPAGNA
2 ore

Scontro tra due treni sulla linea ad alta velocità: almeno 30 morti

«Niente giacca, niente soldi»: il reso da 820 franchi diventa un incubo
LIVE
LUCERNA
1 gior
28
69

«Niente giacca, niente soldi»: il reso da 820 franchi diventa un incubo

«Sarà il più forte aumento dei prezzi dei voli della storia in Europa»
LIVE
SVIZZERA
2 gior
12
71

«Sarà il più forte aumento dei prezzi dei voli della storia in Europa»

Casse malati, la ricetta di Ostinelli: «Tre anni a 140 franchi al mese. Poi premi fissi a 350»
LIVE
CANTONE
1 gior
119
219

Casse malati, la ricetta di Ostinelli: «Tre anni a 140 franchi al mese. Poi premi fissi a 350»

Nuova operazione per Lindsey Vonn: ritorno sempre più lontano
LIVE
SCI ALPINO
1 gior
9
23

Nuova operazione per Lindsey Vonn: ritorno sempre più lontano

In 900 a fare “Dolcetto o scherzetto”: è questa la casa più spaventosa del Ticino
LIVE
CAPRIASCA
2 gior
1
61

In 900 a fare “Dolcetto o scherzetto”: è questa la casa più spaventosa del Ticino

Solduno, un'auto prende fuoco in strada
LIVE
LOCARNO
1 gior
16
16

Solduno, un'auto prende fuoco in strada

Cosa sta per annunciare Migros?
LIVE
SVIZZERA
2 gior
40
80

Cosa sta per annunciare Migros?

Il Gran Consiglio boccia la settimana lavorativa di 32 ore
LIVE
CANTONE
1 gior
47
179

Il Gran Consiglio boccia la settimana lavorativa di 32 ore

Sciopero dei treni in Lombardia, disagi per chi parte dal Ticino
LIVE
CONFINE
2 gior
14
32

Sciopero dei treni in Lombardia, disagi per chi parte dal Ticino

Grand Hotel Locarno, tre nuove nomine in vista della riapertura
LIVE
LOCARNO
1 gior
20

Grand Hotel Locarno, tre nuove nomine in vista della riapertura

«Basta soldi a Berna, è ora di picchiare i pugni con i più "forti"»
LIVE
CANTONE
21 ore
71
198

«Basta soldi a Berna, è ora di picchiare i pugni con i più "forti"»

Aperto giusto due volte: «Lo schermo si è crepato!», e ciao ciao all'iPhone da 2'000 fr.
LIVE
HI-TECH
1 gior
21
74

Aperto giusto due volte: «Lo schermo si è crepato!», e ciao ciao all'iPhone da 2'000 fr.

Ne basta poca per morire
LIVE
SVIZZERA
1 gior
11
35

Ne basta poca per morire

Porsche, Lamborghini e casa in Florida: il grande inganno dell'ex dipendente FFS
LIVE
BELLINZONA/SVIZZERA
1 gior
14
35

Porsche, Lamborghini e casa in Florida: il grande inganno dell'ex dipendente FFS

Urne chiuse e primi exit poll: blocco anti-Netanyahu in vantaggio
LIVE
ISRAELE
15 ore
5
41

Urne chiuse e primi exit poll: blocco anti-Netanyahu in vantaggio

«Col senno di poi, farei un apprendistato»
LIVE
SVIZZERA
2 gior
29
55

«Col senno di poi, farei un apprendistato»

Poco carburante, aereo Easyjet parte per Berlino senza i bagagli
LIVE
ITALIA / GERMANIA
18 ore
4
44

Poco carburante, aereo Easyjet parte per Berlino senza i bagagli

Dem pubblicano la testimonianza di Keul: «Trump mi ha stuprata brutalmente»
LIVE
STATI UNITI
1 gior

Dem pubblicano la testimonianza di Keul: «Trump mi ha stuprata brutalmente»

Bolsonaro: «La polizia mi ha tolto il passaporto»
LIVE
BRASILE
1 gior
17
62

Bolsonaro: «La polizia mi ha tolto il passaporto»

Stop all'acquisto di Alloggi Ticino: «Oltre 9 milioni e non un appartamento in più»
LIVE
CANTONE
1 gior
11
44

Stop all'acquisto di Alloggi Ticino: «Oltre 9 milioni e non un appartamento in più»

Corpo smembrato nel Reno, identificata la vittima
LIVE
ARGOVIA
20 ore

Corpo smembrato nel Reno, identificata la vittima

Proroga in scadenza per le auto con targhe ticinesi
LIVE
CAMPIONE D'ITALIA
3 gior
24
39

Proroga in scadenza per le auto con targhe ticinesi

Berrettini e Musetti non si parlano più: c'entra l'amore?
LIVE
TENNIS
18 ore
10

Berrettini e Musetti non si parlano più: c'entra l'amore?

È ancora tempo di code al San Gottardo
LIVE
CANTONE
2 gior
3
31

È ancora tempo di code al San Gottardo

Orrore nel Reno: prima una gamba umana, poi altri resti nei sacchi
LIVE
ARGOVIA
2 gior

Orrore nel Reno: prima una gamba umana, poi altri resti nei sacchi

Il Lugano soffre ma sbanca anche Thun
LIVE
FCL
2 gior
17
65

Il Lugano soffre ma sbanca anche Thun

L'incredibile rimonta di Lula
LIVE
BRASILE
2 gior
36
109

L'incredibile rimonta di Lula

«Insegnate, non reclutate»: nuovi striscioni firmati Fronte nazionale elvetico
LIVE
CANTONE
1 gior
145
158

«Insegnate, non reclutate»: nuovi striscioni firmati Fronte nazionale elvetico

Stricker saluta il tennis e va in caserma
LIVE
TENNIS
2 gior
1
6

Stricker saluta il tennis e va in caserma

Ex star della Premier League violentemente attaccata da un cane: «Spaventoso»
LIVE
CALCIO
1 gior
5
19

Ex star della Premier League violentemente attaccata da un cane: «Spaventoso»

Sì all'abolizione del servizio ricorsi del Consiglio di Stato
LIVE
CANTONE
19 ore
15
35

Sì all'abolizione del servizio ricorsi del Consiglio di Stato

Tir in fiamme nel deposito doganale, l'autista fa allontanare gli altri camion
LIVE
CONFINE
2 gior
14

Tir in fiamme nel deposito doganale, l'autista fa allontanare gli altri camion

Scontri tra tifosi di hockey, due feriti gravi
LIVE
VAUD
2 gior
5
39

Scontri tra tifosi di hockey, due feriti gravi

«Sarebbe una delusione, non un fallimento»
LIVE
SUPER LEAGUE
5 ore
13
9

«Sarebbe una delusione, non un fallimento»

Domina, va sotto, rimonta, vince: con l'Ambrì non ci si annoia
LIVE
HCAP
14 ore
6
52

Domina, va sotto, rimonta, vince: con l'Ambrì non ci si annoia

Il riccio, "animale dell'anno", sta vivendo un anno complicato
LIVE
SVIZZERA
18 ore
3
49

Il riccio, "animale dell'anno", sta vivendo un anno complicato

Ebola, donna ricoverata a Ginevra: ecco cosa provoca il virus nel corpo
LIVE
SVIZZERA
1 gior
2
19

Ebola, donna ricoverata a Ginevra: ecco cosa provoca il virus nel corpo

Premi di cassa malati alle stelle, De Rosa: «Pronti ad ampliare i sussidi»
LIVE
CANTONE
1 gior
53
67

Premi di cassa malati alle stelle, De Rosa: «Pronti ad ampliare i sussidi»

ULTIME NOTIZIE TICINO
Csia, «fatti gravi e ripetuti. Serve una ricostruzione trasparente»
LIVE
CANTONE
2 ore
19
18

Csia, «fatti gravi e ripetuti. Serve una ricostruzione trasparente»

Schiamazzi, droga, violenze e una comunità esasperata
LIVE
BIASCA
3 ore

Schiamazzi, droga, violenze e una comunità esasperata

Niente da dichiarare? «No». E quei foulard?
LIVE
CANTONE / CONFINE
4 ore
5
31

Niente da dichiarare? «No». E quei foulard?

Parchimetri da svecchiare
LIVE
CHIASSO
4 ore
2
15

Parchimetri da svecchiare

Tredicesima AVS, il PC boccia l'aumento dell'IVA
LIVE
CANTONE
5 ore
17
43

Tredicesima AVS, il PC boccia l'aumento dell'IVA

Ombre di abusi, anni di accuse per un ex docente del Csia
LIVE
LUGANO
5 ore

Ombre di abusi, anni di accuse per un ex docente del Csia

Picasso, Miró e Dalí arrivano a Lugano: quasi 200 opere in mostra
LIVE
LUGANO
6 ore
1
18

Picasso, Miró e Dalí arrivano a Lugano: quasi 200 opere in mostra

La protesta della signora Patrizia: «So che non dovevo, ma l'ho fatto con il cuore»
LIVE
LEMA
6 ore
46
185

La protesta della signora Patrizia: «So che non dovevo, ma l'ho fatto con il cuore»

Don Mino, 90 candeline e una confessione
LIVE
CANTONE
6 ore

Don Mino, 90 candeline e una confessione

"Pizza in Piazza" ha fruttato oltre 3800 franchi (solidali)
LIVE
CENTOVALLI
14 ore
8

"Pizza in Piazza" ha fruttato oltre 3800 franchi (solidali)