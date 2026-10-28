CANTONE
Nuovo CAS in Coaching e Relazione
Le iscrizioni sono aperte fino al 15 novembre
Ti-Press / Francesca Agosta
Fonte CRS
Nuovo CAS in Coaching e Relazione
0 / 1
Nuovo CAS in Coaching e Relazione
Le iscrizioni sono aperte fino al 15 novembre
Nuovo CAS in Coaching e Relazione
Le iscrizioni sono aperte fino al 15 novembre
LUGANO - Resteranno aperte sino al 15 novembre le iscrizioni alla seconda edizione del CAS proposto da SUPSI-Accademia Teatro Dimitri e Croce Rossa Svizzera.
Il CAS accompagna professioniste e professionisti che operano in contesti educativi, sociali e organizzativi nello sviluppo di consapevolezza, efficacia relazionale e responsabilità personale oltre che nella costruzione di una postura di coaching: un modo di ascoltare, comprendere, comunicare e accompagnare l’altro senza sostituirsi a lui.
Per iscriversi e richiedere altre informazioni contattare fc.accademiadimitri@supsi.ch
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
ULTIME NOTIZIE TICINO