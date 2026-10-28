Schiamazzi, droga, violenze e una comunità esasperata

BIASCA - Schiamazzi notturni, assembramenti, comportamenti incivili e segnalazioni di consumo e spaccio di droga. A Biasca cresce la preoccupazione per alcune situazioni di disagio giovanile che, secondo quanto riferito in un'interpellanza di Lorenza Rodoni per il gruppo il Centro, starebbero creando un crescente senso di insicurezza tra i cittadini. Il gruppo chiede al Municipio di fare chiarezza sulla situazione e di intervenire con misure concrete.