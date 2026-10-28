Scuola e abusi insabbiati: «Serve uno sportello indipendente per denunciare»

In un comunicato diffuso oggi, il sindacato ricostruisce il proprio intervento, che avrebbe permesso di portare il caso all'attenzione del Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport (DECS) e di avviare le necessarie verifiche disciplinari.

Inizia così il racconto: «Nel Giugno del 2024, siamo stati contattati da un gruppo di studenti, che ci denunciarono un ambiente scolastico deteriorato e una cattiva gestione da parte della Direzione scolastica delle segnalazioni di un docente che aveva messo in atto comportamenti inadeguati e abusivi nei confronti di studentesse e studenti. Tali segnalazioni si arginavano nell’ufficio della Direzione senza venire trasmesse al Dipartimento dell'Educazione, della Cultura e dello Sport (DECS), come prescritto invece dalle direttive in materia. Al che il SISA è intervenuto redigendo una lettera di segnalazione, grazie alla quale il DECS è stato informato della situazione e ha potuto tempestivamente avviare delle indagini disciplinari. Di seguito, si è aperto un tavolo negoziale con il DECS, fondato su un dialogo aperto e recettivo, che ha permesso di mettere in luce le problematiche e trovare delle soluzioni per ristabilire il benessere nella sede del CSIA e la fiducia nel corpo studentesco e docente. Infatti, il SISA ha accolto con soddisfazione la decisione del DECS di cessare il contratto di lavoro del docente in questione».