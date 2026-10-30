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I RACCONTI DELLA F1

Formula 1, il pilota è ancora il protagonista o è diventato un sensore tra i sensori?

Remote room, telemetria e intelligenza artificiale: la prestazione nasce da un sistema sempre più complesso. Ma quanto conta ancora chi tiene il volante?
Formula 1, il pilota è ancora il protagonista o è diventato un sensore tra i sensori?
Formula 1, il pilota è ancora il protagonista o è diventato un sensore tra i sensori?
IMAGO / DeFodi Images
di Michele Alippi
Formula 1, il pilota è ancora il protagonista o è diventato un sensore tra i sensori?
Remote room, telemetria e intelligenza artificiale: la prestazione nasce da un sistema sempre più complesso. Ma quanto conta ancora chi tiene il volante?
SPORT: Risultati e classifiche

CITTÀ DEL MESSICO - Cari amici, mentre Kimi Andrea Antonelli, come diceva chat GPT ad agosto, diventerà il più giovane pilota della storia della Formula 1 a vincere un mondiale, oggi vi parlo di un argomento che per gli appassionati come me, che hanno visto i dinosauri sulla terra, è sempre di attualità: quanto conta ancora il pilota nella F1 moderna? Per introdurre l’argomento vi invito a seguire l’intervista che ho realizzato qualche tempo fa a Sky Sport con Carlo Vanzini, da decenni voce storica del circus, uno che ne ha viste di ogni, e che sicuramente è testimone dei numerosi cambiamenti. Comodi sulla poltrona, partiamo.

C’è una stanza, a chilometri dal circuito, dove una parte della gara si gioca senza che nessuno indossi un casco. Schermi, grafici, telemetria, simulazioni. Ingegneri che osservano ogni parametro, confrontano dati e cercano il dettaglio capace di trasformare un decimo di secondo in un vantaggio. Intanto, in pista, un pilota affronta una curva a oltre 300 km/h. È ancora lui il protagonista assoluto?

La domanda non è provocatoria per nostalgia, né vuole sminuire il valore dei campioni. È semplicemente il riflesso di uno sport che, nel corso degli anni, ha trasformato la velocità in una scienza sempre più sofisticata.

Le monoposto moderne sono laboratori in movimento. I sensori raccolgono informazioni su temperature, pressioni, comportamento delle gomme e funzionamento dei sistemi. I computer elaborano enormi quantità di dati, mentre le remote operations room permettono agli specialisti rimasti in fabbrica di supportare il lavoro del team al circuito. Ogni giro diventa un patrimonio di informazioni, ogni anomalia un indizio, ogni decisione una variabile da calcolare.

Il pilota, però, non è un semplice esecutore. È colui che deve tradurre quel mondo di numeri in sensazioni, interpretare una vettura che cambia comportamento, gestire le gomme, l’energia e la pressione, trovare il limite senza superarlo. Può ricevere indicazioni, ma quando la macchina si scompone in frenata o lo spazio per un sorpasso si riduce a pochi centimetri, nessun grafico può prendere il suo posto.

Eppure il suo mestiere è cambiato. Oggi non basta essere veloci: bisogna saper comunicare, comprendere, adattarsi e collaborare con una struttura che lavora per estrarre il massimo da ogni dettaglio. Il talento individuale rimane fondamentale, ma deve convivere con una macchina organizzativa sempre più determinante.

È qui che la Formula 1 moderna trova il suo equilibrio più delicato. La tecnologia permette prestazioni straordinarie e rende possibile una precisione impensabile in passato. Ma più cresce il peso dei dati, più diventa difficile distinguere quanto di una vittoria appartenga al pilota e quanto al sistema che lo circonda.

Forse la risposta non è scegliere tra uomo e macchina. La Formula 1 è sempre stata un incontro tra talento e innovazione. La differenza è che oggi l'innovazione non si limita a costruire una vettura migliore: accompagna, analizza e condiziona quasi ogni momento della prestazione.

Resta allora una domanda, tutt’altro che nostalgica: se togliessimo dai monitor i nomi dei piloti e lasciassimo soltanto i dati, riusciremmo ancora a riconoscere un campione?

Perché la Formula 1 può diventare sempre più intelligente, precisa e tecnologica. Ma il suo fascino continuerà a dipendere dalla capacità di un essere umano di fare, al momento decisivo, qualcosa che i numeri da soli non possono raccontare.

Sono ottimista e convinto che l'aspetto umano faccia sempre la differenza, e dunque, in attesa di festeggiare Kimi campione del mondo, piedone sul gas, sempre e comunque.

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