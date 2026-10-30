Formula 1, il pilota è ancora il protagonista o è diventato un sensore tra i sensori?

CITTÀ DEL MESSICO - Cari amici, mentre Kimi Andrea Antonelli, come diceva chat GPT ad agosto, diventerà il più giovane pilota della storia della Formula 1 a vincere un mondiale, oggi vi parlo di un argomento che per gli appassionati come me, che hanno visto i dinosauri sulla terra, è sempre di attualità: quanto conta ancora il pilota nella F1 moderna? Per introdurre l’argomento vi invito a seguire l’intervista che ho realizzato qualche tempo fa a Sky Sport con Carlo Vanzini, da decenni voce storica del circus, uno che ne ha viste di ogni, e che sicuramente è testimone dei numerosi cambiamenti. Comodi sulla poltrona, partiamo.

