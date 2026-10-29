«Un'orchestra non può suonare se il soffitto non è alto almeno otto metri»

Trovare questo nuovo spazio è stata un'impresa «decisamente complessa», ci racconta il direttore amministrativo dell'OSI Samuel Flury.

Già, perché un ensemble come l'OSI ha alcuni bisogni imprescindibili: «Il problema più grande è stato l’altezza, un’orchestra non può suonare dove ci sono due o tre metri di soffitto, il suono diventa eccessivo. Servivano almeno sette o otto metri, e qui li abbiamo trovati».