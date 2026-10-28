Caso Gobbi, licenziati i due agenti della Cantonale
Il Consiglio di Stato ha deciso lo scioglimento immediato del rapporto di impiego
BELLINZONA - Scioglimento immediato del rapporto d'impiego di due agenti della Polizia cantonale, entrambi al centro di procedimenti penali aperti dal Ministero pubblico. Lo ha comunicato il Consiglio di Stato.
Il primo agente è indagato per violazione del segreto d'ufficio, in relazione alla divulgazione a terzi di informazioni riservate, nonché per danneggiamento, impedimento di atti dell'autorità e infrazione alla legge federale sulle armi e sulle munizioni. Nei confronti del secondo agente si procede invece per violazione del segreto d'ufficio, sempre per la presunta divulgazione a terzi di informazioni riservate, e per favoreggiamento.
La decisione del Governo fa seguito all'inchiesta amministrativa condotta negli ultimi mesi. Secondo il Consiglio di Stato, le violazioni amministrative accertate sono tanto gravi da giustificare la disdetta immediata dei rapporti di lavoro. Gli elementi raccolti confermerebbero infatti una «manifesta incompatibilità» dei due interessati con le funzioni e le responsabilità di un agente di polizia. Il rapporto di fiducia con il datore di lavoro viene inoltre considerato «definitivamente e irreparabilmente compromesso».
I procedimenti penali del Ministero pubblico sono tuttora in corso, mentre le decisioni del Consiglio di Stato non sono ancora passate in giudicato. Il Governo ha precisato che sulla vicenda non rilascerà ulteriori dichiarazioni.
L’indagine, lo ricordiamo, era partita dagli accertamenti su uno dei poliziotti, sospettato di aver danneggiato a colpi d’arma da fuoco un radar a Monteggio. Gli accertamenti riguardano la possibile raccolta e divulgazione di informazioni riservate sull’incidente in Leventina che aveva coinvolto il consigliere di Stato Norman Gobbi.
Su alcuni temi riceviamo purtroppo con frequenza messaggi contenenti insulti e incitamento all'odio e, nonostante i nostri sforzi, non riusciamo a garantire un dialogo costruttivo. Per le stesse ragioni, disattiviamo i commenti anche negli articoli dedicati a decessi, crimini, processi e incidenti.
Il confronto con i nostri lettori rimane per noi fondamentale: è una parte centrale della nostra piattaforma. Per questo ci impegniamo a mantenere aperta la discussione ogni volta che è possibile.
Dipende anche da voi: con interventi rispettosi, costruttivi e cortesi, potete contribuire a mantenere un dialogo aperto, civile e utile per tutti. Non vediamo l'ora di ritrovarvi nella prossima sezione commenti!