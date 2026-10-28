Caso Gobbi, licenziati i due agenti della Cantonale

La decisione del Governo fa seguito all'inchiesta amministrativa condotta negli ultimi mesi. Secondo il Consiglio di Stato, le violazioni amministrative accertate sono tanto gravi da giustificare la disdetta immediata dei rapporti di lavoro. Gli elementi raccolti confermerebbero infatti una «manifesta incompatibilità» dei due interessati con le funzioni e le responsabilità di un agente di polizia. Il rapporto di fiducia con il datore di lavoro viene inoltre considerato «definitivamente e irreparabilmente compromesso».

I procedimenti penali del Ministero pubblico sono tuttora in corso, mentre le decisioni del Consiglio di Stato non sono ancora passate in giudicato. Il Governo ha precisato che sulla vicenda non rilascerà ulteriori dichiarazioni.