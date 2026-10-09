Caso Gobbi, due agenti a rischio licenziamento

Gli accertamenti riguardano la possibile raccolta e divulgazione di informazioni riservate sull’incidente in Leventina che aveva coinvolto il consigliere di Stato Norman Gobbi. Tra i possibili destinatari figurano un giornalista, un assicuratore e due politici: i granconsiglieri Matteo Pronzini e Fiorenzo Dadò, che nel 2024 avevano presentato atti parlamentari sulla vicenda.