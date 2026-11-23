«L'area in cui si trova il leone è stata individuata e sono state adottate tutte le precauzioni necessarie per garantirne la cattura da vivo», si legge nella nota, mentre secondo i media locali le operazioni per catturare l'animale, durate tutta la notte, sono ancora in corso e alcuni quartieri nel nord della città sono stati chiusi al traffico e ai pedoni.

Secondo le analisi dei filmati di sicurezza che hanno immortalato l'animale si tratterebbe di una leonessa mentre un giornalista dell'emittente Ntv ha dichiarato che l'animale potrebbe essere fuggito dal giardino di una villa nella zona dove si trovava, sebbene non sia legale in Turchia allevare un leone a casa.