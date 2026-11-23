«Chiunque abbia partecipato all'evento di stasera e abbia successivamente notato effetti collaterali o si sia sentito male, dovrebbe consultare un medico», ha dichiarato il servizio di ambulanza.

La polizia della Greater Manchester ha dichiarato che oltre 12.000 spettatori del concerto sono stati evacuati in sicurezza dall'arena, la più grande del paese. «La nostra dichiarazione di stato di emergenza ci ha permesso di garantire che i servizi di emergenza e le agenzie partner possano collaborare in modo rapido ed efficace per coordinare una risposta sicura - ha affermato il vice capo della polizia Steph Parker - Ora inizieremo a comprendere appieno di che sostanza si trattasse e come si sia verificato questo incidente».