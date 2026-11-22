Incendio in una fabbrica, 39 persone disperse
Le fiamme hanno devastato uno stabilimento dolciario a circa 50 chilometri da Giacarta. Al momento del rogo erano presenti circa 60 persone.
GIACARTA - Un violento incendio è divampato sabato pomeriggio in una fabbrica dolciaria in Indonesia, lasciando 39 persone disperse. Il rogo ha colpito lo stabilimento dell'azienda Pt Fonua Agung Mulia, situato nel distretto di Serang, a circa 50 chilometri dalla capitale Giacarta.
Il governatore della provincia di Banten, Andra Soni, ha riferito nella notte che al momento dello scoppio dell'incendio all'interno della struttura si trovavano circa 60 persone. Le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento, come comunicato domenica su Instagram dall'agenzia locale per la gestione delle catastrofi. L'azienda Fonua Agung Mulia si presenta su LinkedIn come una filiale di Unifam, uno dei maggiori gruppi indonesiani del settore alimentare e delle bevande.
Le immagini riprese domenica da un drone mostrano uno stabilimento parzialmente distrutto, con ampie porzioni del tetto crollate e colonne di fumo che continuano a levarsi dalla struttura.
I vigili del fuoco sono stati allertati sabato alle 16.30 ora locale (le 11.30 in Svizzera). Al loro arrivo, la fabbrica era già completamente avvolta dalle fiamme. Un responsabile dei pompieri ha spiegato in televisione che, a causa della gravità dell'incendio, non è stato possibile verificare se i sistemi di sicurezza dello stabilimento funzionassero correttamente. Nel frattempo, i familiari delle persone disperse si sono radunati all'ingresso della fabbrica, nella speranza di ricevere notizie dei propri cari.
Gli incendi con conseguenze mortali non sono rari in Indonesia. Nel dicembre 2025, un rogo apparentemente provocato dall'esplosione della batteria di un drone ha devastato un edificio di sette piani a Giacarta, causando almeno 22 vittime. Nel 2023, invece, 13 persone hanno perso la vita nell'est del Paese in seguito a un'esplosione avvenuta in una raffineria di nichel.