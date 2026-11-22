Le immagini riprese domenica da un drone mostrano uno stabilimento parzialmente distrutto, con ampie porzioni del tetto crollate e colonne di fumo che continuano a levarsi dalla struttura.

I vigili del fuoco sono stati allertati sabato alle 16.30 ora locale (le 11.30 in Svizzera). Al loro arrivo, la fabbrica era già completamente avvolta dalle fiamme. Un responsabile dei pompieri ha spiegato in televisione che, a causa della gravità dell'incendio, non è stato possibile verificare se i sistemi di sicurezza dello stabilimento funzionassero correttamente. Nel frattempo, i familiari delle persone disperse si sono radunati all'ingresso della fabbrica, nella speranza di ricevere notizie dei propri cari.