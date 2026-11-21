«È evidente che non siamo fatti per affrontare le sfide della vita da soli», racconta la principessa fuori campo, mentre scorrono immagini di altri pazienti oncologici e momenti di affetto con i suoi familiari, tra cui il principe William. «Spesso è proprio attraverso il dolore che ci rendiamo conto dell'esistenza di una bellezza più grande, che si cela oltre di esso», aggiunge Kate, sottolineando l'importanza del sostegno delle persone care durante il percorso di guarigione.

La diagnosi nel 2024 e la remissione

La principessa, il cui nome completo è Catherine, non ha mai rivelato pubblicamente quale tipo di tumore l'abbia colpita. Nel marzo 2024 aveva annunciato di aver ricevuto una diagnosi di cancro e di essersi sottoposta a chemioterapia. Nel gennaio 2025 aveva poi comunicato di essere in remissione, dando successivamente avvio a un graduale ritorno agli impegni istituzionali.