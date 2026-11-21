Kate racconta la lotta contro il cancro: «La malattia ti cambia davvero»
La principessa del Galles si confessa nel documentario «Heal», in onda sulla BBC il 29 novembre: «La guarigione è un viaggio».
LONDRA - «Il cancro ti cambia davvero. Cambia il tuo corpo, ti trasforma fisicamente; ma c'è un aspetto molto, molto più profondo in ciò che una diagnosi di cancro provoca in te». Sono le parole della principessa Kate, che torna a parlare della sua battaglia contro il tumore e del percorso di guarigione in un documentario intitolato «Heal», di cui la BBC ha diffuso alcune anticipazioni.
Il film, che sarà trasmesso su BBC One il 29 novembre, raccoglie le riflessioni più intime della principessa del Galles sull'esperienza della malattia e sulle conseguenze fisiche ed emotive di una diagnosi oncologica. «La guarigione è un viaggio», afferma Kate nel documentario, che comprende anche immagini inedite della sua partecipazione alla «Three Peaks Challenge», affrontata all'inizio di quest'anno. Una sfida che l'ha vista scalare le vette più alte di Inghilterra, Scozia e Galles nell'arco di una sola giornata.
«È evidente che non siamo fatti per affrontare le sfide della vita da soli», racconta la principessa fuori campo, mentre scorrono immagini di altri pazienti oncologici e momenti di affetto con i suoi familiari, tra cui il principe William. «Spesso è proprio attraverso il dolore che ci rendiamo conto dell'esistenza di una bellezza più grande, che si cela oltre di esso», aggiunge Kate, sottolineando l'importanza del sostegno delle persone care durante il percorso di guarigione.
La diagnosi nel 2024 e la remissione
La principessa, il cui nome completo è Catherine, non ha mai rivelato pubblicamente quale tipo di tumore l'abbia colpita. Nel marzo 2024 aveva annunciato di aver ricevuto una diagnosi di cancro e di essersi sottoposta a chemioterapia. Nel gennaio 2025 aveva poi comunicato di essere in remissione, dando successivamente avvio a un graduale ritorno agli impegni istituzionali.
Presentato da Kirsty Young, «Heal» si preannuncia come il racconto più completo e personale finora offerto dalla principessa sulla sua esperienza con la malattia. Il documentario ripercorre non soltanto le difficoltà affrontate, ma anche il processo di recupero e il ritorno alla vita pubblica. Negli ultimi mesi Kate ha ripreso le proprie attività benefiche e istituzionali.
All'inizio di questa settimana, la principessa si è inoltre recata in India insieme al principe William per partecipare alla cerimonia dell'Earthshot Prize. La trasferta ha rappresentato il primo viaggio ufficiale all'estero della coppia dopo il periodo delle cure oncologiche.