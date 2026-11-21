L'uomo che odia i migranti: il nuovo volto dell'estrema destra britannica
L'ascesa di Patriot Platform e la strumentalizzazione di simboli religiosi alimentano tensioni sociali e identitarie nel Regno Unito.
Le immagini, diffuse online dai suoi sodali lo scorso 22 settembre, lo mostrano con in mano un coltello mentre danneggia un gommone con a bordo un funzionario della Guardia costiera francese. Immagini forti, eppure nessuno si è realmente sorpreso che Daniel Thomas, alias Danny Tommo, agitatore britannico di estrema destra fortemente schierato contro i migranti, possa essere arrivato a tanto: dal video, seguito in diretta da oltre diecimila follower, si vede chiaramente Thomas tentare un rudimentale abbordaggio nelle acque della Manica a danno di un gommone utilizzato da un gruppo di migranti per arrivare sulle coste della Gran Bretagna, gridando di “essere in acque britanniche”, per poi sporgersi e squarciare lo scafo con il coltello che aveva con sé.
Lo sbarco choc
L'incidente si è verificato, come detto, in occasione dello sbarco di un gruppo di migranti partiti in viaggio dalla Normandia, e fatti sbarcare, dopo più di trentasei ore passate in mare in condizioni precarie, a Dover per la loro identificazione. Dopo la diffusione del video, il trentasettenne è stato tratto in arresto, ed è comparso davanti alla Magistrates'Court di Basingstoke, nell'Hampshire, dichiarandosi non colpevole di tutti i capi di imputazione, ossia danni criminali con l'intento di mettere in pericolo la vita delle persone, e la sicurezza della nave ai sensi del diritto marittimo. Secondo la ricostruzione del procuratore Kevin Lucie, Thomas avrebbe tagliato il gommone dopo aver gridato, come già detto, che “questa è l'Inghilterra. Questa non è più la Francia”, mettendo così in serio pericolo l'incolumità delle persone presenti. Centinaia di suoi sostenitori si sono riunite fuori dalla caserma della polizia, convinti che l'uomo fosse ancora al suo interno, per manifestargli la propria solidarietà, intonando il coro “DT free”, e lo stesso si è verificato il giorno della prima udienza di comparizione. Thomas ha inoltre potuto contare in aula sulla presenza del più noto 'attivista di estrema destra Stephen Yaxley-Lennon, noto anche come Tommy Robinson, il quale ha dichiarato che “il team legale di Danny si preparerà a combattere nella Corte della Corona per ottenere la sua cauzione”, sottolineando come l'intento dell'uomo fosse tentare di “fermare l'invasione del nostro Paese”. Come scritto su X dall'organizzazione per i rifugiati Joint Council for Welfare of Immigrants, “Danny Tommo ha già una condanna per un reato commesso con un coltello. Le immagini di lui che nella Manica si scatena con esso e squarcia una barca con un operatore a bordo sono disgustose”, mentre la segretaria di Stato per gli affari interni del Regno Unito Shabana Mahmood ha definito Tommo “un esponente dell'estrema destra e un vero e proprio razzista (…) che sentirà tutto il peso della legge” in caso di ulteriori disordini nei pressi dei centri per i richiedenti asilo.
Appassionato di boxe, in carcere per rapimento
Nato in Inghilterra il 25 dicembre del 1988, e padre di cinque figli, Daniel Thomas è stato un autista di carri armati con i King's Royal Hussars, prima di venire dimesso per motivi medici, e poi ha gestito una ditta di riparazione dei tetti, praticando la boxe a livello amatoriale, per poi diventare la guardia del corpo per il più influente attivista di estrema destra del Regno Unito, quello stesso Tommy Robinson presente in udienza. Nel 2016, l'uomo finì in carcere e venne condannato a due anni di reclusione per tentato rapimento a danno di una persona accusata ingiustamente di aver rubato una grossa somma da una partita di droga. Una volta tornato in libertà, come raccontato dal Guardian, Tommo si sarebbe detto “pentito” della vita fatta precedentemente avendo deciso di donare “la vita a Gesù”. Sui social media si descrive come interamente “dedicato a difendere la mia famiglia e la mia patria, confidando in Gesù Cristo nostro Salvatore”.
«I migranti stanno avendo un effetto dannoso sulla sicurezza»
In nome della paventata necessità di porre fine al flusso migratorio in Gran Bretagna, l'uomo ha poi fondato questa estate il movimento dei Patriot Platform, dopo aver abbandonato quello dei Raise the Colours, formatosi a Birmingham nel 2025 per promuovere l'esposizione pubblica delle bandiere nazionali, come la Union Jake e la Croce di San Giorgio, in risposta alla decisione dell'amministrazione locale di rimuovere tali simboli dai lampioni per dei lavori di aggiornamento dell'illuminazione pubblica. Molti cittadini avevano infatti interpretato questa decisione come un attentato alla propria identità britannica, sostenendo l'esigenza di esporre pubblicamente tutti i simboli di orgoglio nazionale. Patriot Platform, di fatto, non ha un proprio manifesto, ma si limita a riunire tutti coloro che intendono opporsi al flusso migratorio clandestino in Gran Bretagna. Secondo il Daily Telegraph, l'attivista ha creato questo gruppo per “rivendicare i confini, ripristinare l'ordine e inviare un messaggio chiaro: la Gran Bretagna appartiene agli inglesi”.
In un video diffuso sui social, Thomas ha detto che “per troppo tempo abbiamo camminato lungo le strade sventolando bandiere e pensando che ciò ci avrebbe salvato”, mentre in un altro afferma che “i migranti stanno avendo un effetto dannoso sulla sicurezza delle nostre donne e dei nostri bambini”. Si tratta, in genere, di piccoli gruppi di attivisti, vestiti di nero e con il volto parzialmente coperto, che organizzano delle manifestazioni di protesta nei pressi dei centri per i migranti, che spesso richiedono l'intervento deciso della polizia locale, così come successo la scorsa estate nelle cittadine portuali di Dover, Portsmouth e Gosport. Thomas ha anche promosso una manifestazione supportata da una dozzina “patrioti” davanti alla sede del Daily Mail, dopo aver accusato il quotidiano britannico di aver messo in pericolo l'incolumità della madre. La manifestazione è stata trasmessa in diretta sui social, e l'attivista ha minacciato di tornare con un gruppo più numeroso di uomini se alla donna non fosse stata trovata, entro quarantotto ore, una abitazione più sicura, per poi lanciare una raccolta fondi online che nel giro di poche ore ha raggiunto la cifra di sessantaduemila sterline.
Proteste, social e raccolte fondi contro i migranti
L'attivista di estrema destra ha più volte affermato di pretendere dai suoi sostenitori “disciplina”, sostenendo di avere “regole chiare, niente urla, niente alcol, niente bandiere che sventolano, niente droghe”, eppure un'indagine dell'organizzazione Hope Not Hate ha rivelato che la maggior parte dei suoi sostenitori abbia gravi precedenti penali alle spalle, e siano propensi a porre in essere azioni violente. In molti filmati diffusi in rete si vede Thomas appellare i suoi fedelissimi e questi ultimi rispondere alle sue domande all'unisono, con piglio decisamente militaresco: “Siamo qui per ferire la polizia?” chiede Thomas durante la manifestazione contro il Daily Mail, “No” rispondono i “patrioti”, “Siamo qui per difendere le nostre donne?” incalza Thomas, ricevendo una netta risposta positiva. “Amen” dice infine Thomas concludendo il suo discorso, “Amen” rispondono i suoi sostenitori. Come detto al Guardian da Beatriz Lopes Buarque, una borsista in sicurezza dell'A.I. presso l'Università di Manchester, il movimento creato da Thomas conferisce “un forte senso di scopo, appartenenza e orientamento a coloro che sono ansiosi nei confronti del futuro (…) le teorie del complotto razziste sono redditizie per le aziende tecnologiche e, di conseguenza, c'è poco incentivo da parte loro a ridurre la loro amplificazione” motivo per cui per l'esperta “c'è necessità di aumentare la consapevolezza del nesso tra teorie del complotto dannose e l'amplificazione algoritmica”. Per Darja Wischerath, assistente di ricerca presso l'Università di Bath, Patriot Platform ha elementi in comune con il mondo della manosfera dato che “viene suggerito in maniera misogina che le donne sono persone indifese che hanno bisogno di essere protette”.
Le critiche del mondo cattolico
Molto frequenti, come visto, sono anche i riferimenti alla fede religiosa, che hanno suscitato non poco sgomento all'interno della stessa chiesa d'Inghilterra. Come raccontato dal Guardian “quando le persone donano nella pagina di raccolta fondi dedicata al Movimento, possono scegliere di premere un pulsante per notificare agli organizzatori che pregheranno per la causa piuttosto che dare soldi”. Per il vescovo di Kirkstall, Arun Arora, co-leader per la giustizia razziale nella Chiesa d'Inghilterra la croce esposta durante le manifestazioni anti-immigrazione “non è quella di Cristo ma piuttosto un accessorio di moda utilizzato dagli opportunisti”. I valori religiosi propugnati da Thomas sono strumentali alla sua lotta contro l'immigrazione clandestina, caldeggiata da un numero crescente di persone che si definiscono cristiane e che, secondo Madeleine Pennington, responsabile del centro analisi Theos Think Tank per l'iterazione tra religione, politica e società, “sono molto preoccupate per un'inquadratura del cristianesimo che non riconoscono come propria”. Un senso di insicurezza e paura per il futuro che Daniel Thomas, così come molti altri esponenti della destra estrema in Europa, hanno imparato a cavalcare per il proprio successo personale, e che rischia di portare ulteriore caos in scenari politici e sociali già molto complessi.