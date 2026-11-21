Appassionato di boxe, in carcere per rapimento

Nato in Inghilterra il 25 dicembre del 1988, e padre di cinque figli, Daniel Thomas è stato un autista di carri armati con i King's Royal Hussars, prima di venire dimesso per motivi medici, e poi ha gestito una ditta di riparazione dei tetti, praticando la boxe a livello amatoriale, per poi diventare la guardia del corpo per il più influente attivista di estrema destra del Regno Unito, quello stesso Tommy Robinson presente in udienza. Nel 2016, l'uomo finì in carcere e venne condannato a due anni di reclusione per tentato rapimento a danno di una persona accusata ingiustamente di aver rubato una grossa somma da una partita di droga. Una volta tornato in libertà, come raccontato dal Guardian, Tommo si sarebbe detto “pentito” della vita fatta precedentemente avendo deciso di donare “la vita a Gesù”. Sui social media si descrive come interamente “dedicato a difendere la mia famiglia e la mia patria, confidando in Gesù Cristo nostro Salvatore”.

«I migranti stanno avendo un effetto dannoso sulla sicurezza»

In nome della paventata necessità di porre fine al flusso migratorio in Gran Bretagna, l'uomo ha poi fondato questa estate il movimento dei Patriot Platform, dopo aver abbandonato quello dei Raise the Colours, formatosi a Birmingham nel 2025 per promuovere l'esposizione pubblica delle bandiere nazionali, come la Union Jake e la Croce di San Giorgio, in risposta alla decisione dell'amministrazione locale di rimuovere tali simboli dai lampioni per dei lavori di aggiornamento dell'illuminazione pubblica. Molti cittadini avevano infatti interpretato questa decisione come un attentato alla propria identità britannica, sostenendo l'esigenza di esporre pubblicamente tutti i simboli di orgoglio nazionale. Patriot Platform, di fatto, non ha un proprio manifesto, ma si limita a riunire tutti coloro che intendono opporsi al flusso migratorio clandestino in Gran Bretagna. Secondo il Daily Telegraph, l'attivista ha creato questo gruppo per “rivendicare i confini, ripristinare l'ordine e inviare un messaggio chiaro: la Gran Bretagna appartiene agli inglesi”.

In un video diffuso sui social, Thomas ha detto che “per troppo tempo abbiamo camminato lungo le strade sventolando bandiere e pensando che ciò ci avrebbe salvato”, mentre in un altro afferma che “i migranti stanno avendo un effetto dannoso sulla sicurezza delle nostre donne e dei nostri bambini”. Si tratta, in genere, di piccoli gruppi di attivisti, vestiti di nero e con il volto parzialmente coperto, che organizzano delle manifestazioni di protesta nei pressi dei centri per i migranti, che spesso richiedono l'intervento deciso della polizia locale, così come successo la scorsa estate nelle cittadine portuali di Dover, Portsmouth e Gosport. Thomas ha anche promosso una manifestazione supportata da una dozzina “patrioti” davanti alla sede del Daily Mail, dopo aver accusato il quotidiano britannico di aver messo in pericolo l'incolumità della madre. La manifestazione è stata trasmessa in diretta sui social, e l'attivista ha minacciato di tornare con un gruppo più numeroso di uomini se alla donna non fosse stata trovata, entro quarantotto ore, una abitazione più sicura, per poi lanciare una raccolta fondi online che nel giro di poche ore ha raggiunto la cifra di sessantaduemila sterline.