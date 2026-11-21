Lo scorso settembre, un gruppo di hacker noto come ShinyHunters aveva già preso di mira l'agenzia federale americana, riuscendo a sottrarre dati personali sensibili dei dipendenti attraverso un portale dell'Fbi dedicato alle offerte di lavoro.

Secondo quanto riferito alla Cnn da una fonte delle forze dell'ordine, al momento «non vi sono minacce specifiche e credibili in corso». L'allerta arriva tuttavia in prossimità della settimana del Thanksgiving, uno dei periodi di maggiore traffico aereo negli Stati Uniti. Secondo le previsioni dell'autorità nazionale dell'aviazione, tra il 24 e il 30 novembre circa sei milioni di persone viaggeranno su voli interni.