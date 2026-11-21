Nuovo attacco hacker all'Fbi, nel mirino l'archivio criminale nazionale
Secondo la Cnn, l'Fbi indaga su una presunta intrusione nel suo database criminale. È il secondo episodio negli ultimi mesi.
WASHINGTON - L'Fbi sta indagando su una presunta violazione del suo database nazionale di informazioni criminali, uno strumento fondamentale per lo scambio di dati tra le forze dell'ordine federali, statali e locali degli Stati Uniti. A riferirlo è la Cnn, che cita due persone informate sull'indagine.
La presunta intrusione nel National Crime Information Center (Ncic), l'archivio nazionale delle informazioni criminali, rappresenterebbe il secondo attacco informatico ai danni dell'Fbi negli ultimi mesi. Al momento non sono stati forniti dettagli sull'identità dei presunti responsabili né sull'eventuale sottrazione di informazioni.
Lo scorso settembre, un gruppo di hacker noto come ShinyHunters aveva già preso di mira l'agenzia federale americana, riuscendo a sottrarre dati personali sensibili dei dipendenti attraverso un portale dell'Fbi dedicato alle offerte di lavoro.
Secondo quanto riferito alla Cnn da una fonte delle forze dell'ordine, al momento «non vi sono minacce specifiche e credibili in corso». L'allerta arriva tuttavia in prossimità della settimana del Thanksgiving, uno dei periodi di maggiore traffico aereo negli Stati Uniti. Secondo le previsioni dell'autorità nazionale dell'aviazione, tra il 24 e il 30 novembre circa sei milioni di persone viaggeranno su voli interni.
In un documento inviato dall'intelligence americana alle compagnie aeree viene inoltre richiamata l'attenzione sui recenti messaggi di Al-Qaeda. Secondo il testo, le comunicazioni del gruppo terroristico «ribadiscono le narrazioni di lunga data di Al-Qaeda», incoraggiando i sostenitori a sfruttare l'accesso al settore dell'aviazione, aggirare le misure di sicurezza e compiere attacchi utilizzando aerei commerciali. Non viene indicato alcun collegamento tra questi avvertimenti e la presunta intrusione informatica nell'archivio dell'Fbi.