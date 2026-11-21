ITALIA
Morto suicida l'ex capo della Polizia Gianni De Gennaro
Secondo fonti qualificate citate dall'Ansa, si sarebbe tolto la vita nella sua casa in Toscana. Era indagato per depistaggio.
IMAGO / Pacific Press Agency
Fonte Ats Ans
Morto suicida l'ex capo della Polizia Gianni De Gennaro
Secondo fonti qualificate citate dall'Ansa, si sarebbe tolto la vita nella sua casa in Toscana. Era indagato per depistaggio.
ROMA - L'ex capo della Polizia italiana Gianni De Gennaro si è suicidato. Secondo quanto riferisce l'agenzia Ansa, che cita fonti qualificate, De Gennaro si sarebbe tolto la vita nella sua casa di campagna in Toscana.
De Gennaro era indagato dalla Procura di Caltanissetta per depistaggio, nell'ambito dell'inchiesta sulla strage di via D'Amelio, nella quale perse la vita il giudice Paolo Borsellino.
Le indagini riguardavano anche la scomparsa dell'agenda rossa di Borsellino, al centro degli accertamenti giudiziari legati alla strage.
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