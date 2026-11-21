Paesi Baschi francesi, ondata di protesta per la difesa della lingua basca
In strada sono scesi 7mila manifestanti
BAYONNE - Diverse migliaia di persone, tra cui numerosi amministratori locali, hanno manifestato oggi a Bayonne, nei Paesi Baschi francesi (nel sud-ovest del Paese), per chiedere la «co-ufficialità della lingua basca» e promuoverne l'uso nello spazio pubblico, al fine di accrescere il numero di parlanti sul territorio.
Tra i 7.000 manifestanti - secondo i dati forniti sia dagli organizzatori sia dalla prefettura - vi erano amministratori locali e molte famiglie, che hanno espresso il proprio «legame» con l'«euskara», la lingua basca, di cui auspicano un'estensione dell'uso nelle sedi istituzionali e nei servizi pubblici.
«È giunto il momento di rivedere l'articolo 2 della Costituzione, che stabilisce che la lingua della Repubblica è il francese. L'euskara è il fondamento della nostra cultura e tutti gli abitanti, bascofoni e non, vi sono legati», ha dichiarato Peio Dufau, deputato regionalista che, all'inizio di ottobre, ha presentato - insieme al deputato regionalista bretone Paul Molac - una proposta di legge volta a garantire l'uso, la tutela e la promozione delle lingue regionali all'interno della Repubblica.
«La co-ufficialità del basco e del guascone, così come di altre lingue regionali, ne consentirebbe l'impiego nello spazio pubblico, contribuendo così a garantirne la sopravvivenza», ha aggiunto la deputata socialista Colette Capdevielle. Circa il 20% degli abitanti della zona parla basco; tuttavia, secondo i sostenitori della lingua, la soglia oltre la quale un idioma non è più considerato a rischio è pari al 30%.