«È giunto il momento di rivedere l'articolo 2 della Costituzione, che stabilisce che la lingua della Repubblica è il francese. L'euskara è il fondamento della nostra cultura e tutti gli abitanti, bascofoni e non, vi sono legati», ha dichiarato Peio Dufau, deputato regionalista che, all'inizio di ottobre, ha presentato - insieme al deputato regionalista bretone Paul Molac - una proposta di legge volta a garantire l'uso, la tutela e la promozione delle lingue regionali all'interno della Repubblica.

«La co-ufficialità del basco e del guascone, così come di altre lingue regionali, ne consentirebbe l'impiego nello spazio pubblico, contribuendo così a garantirne la sopravvivenza», ha aggiunto la deputata socialista Colette Capdevielle. Circa il 20% degli abitanti della zona parla basco; tuttavia, secondo i sostenitori della lingua, la soglia oltre la quale un idioma non è più considerato a rischio è pari al 30%.