Palla di fuoco nella notte

Secondo i media locali, l'esplosione è avvenuta nella notte tra sabato e domenica a Bengasi. I residenti hanno riferito di aver sentito diversi forti boati. Alcuni video diffusi sui social media, che mostrerebbero l'accaduto, riprendono una grande palla di fuoco che illumina la notte. Stando ad alcune ricostruzioni, sarebbe stato preso di mira anche un deposito di armi all'interno della base.

Secondo il governo dell'est, la nave era diretta in Russia e aveva fatto tappa a Bengasi per rifornirsi di carburante e provviste. Le autorità hanno assicurato che il porto, la base navale e i depositi sono al sicuro e che l'incendio divampato dopo l'esplosione è stato posto sotto controllo. Le operazioni sarebbero inoltre tornate alla normalità.