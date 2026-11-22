Colpita una nave da guerra russa al largo di Bengasi
Molto probabilmente è stata presa di mira da dei barchini-drone ucraini
Molto probabilmente è stata presa di mira da dei barchini-drone ucraini
BENGASI - Una violenta esplosione ha colpito una nave da guerra russa in una base navale nella Libia orientale. Secondo il governo dell'est del Paese, di fatto diviso, la nave sarebbe stata probabilmente attaccata da droni. La Deutsche Presse-Agentur ha appreso da fonti della base militare di Bengasi che sei barchini-drone ucraini avrebbero preso di mira l'imbarcazione. Un'emittente televisiva libica ha riferito che quattro dei sei mezzi sarebbero stati successivamente neutralizzati.
Secondo esperti navali, la nave colpita sarebbe la corvetta «Merkury» della marina russa, con ogni probabilità distrutta dall'esplosione. L'Ucraina è già stata ritenuta responsabile di diversi attacchi contro navi russe nel Mediterraneo, tra cui quello alla metaniera «Arctic Metagaz», distrutta a marzo al largo delle coste libiche. Al momento, tuttavia, non è arrivata alcuna conferma ufficiale di un coinvolgimento ucraino nell'attacco a Bengasi.
Palla di fuoco nella notte
Secondo i media locali, l'esplosione è avvenuta nella notte tra sabato e domenica a Bengasi. I residenti hanno riferito di aver sentito diversi forti boati. Alcuni video diffusi sui social media, che mostrerebbero l'accaduto, riprendono una grande palla di fuoco che illumina la notte. Stando ad alcune ricostruzioni, sarebbe stato preso di mira anche un deposito di armi all'interno della base.
Secondo il governo dell'est, la nave era diretta in Russia e aveva fatto tappa a Bengasi per rifornirsi di carburante e provviste. Le autorità hanno assicurato che il porto, la base navale e i depositi sono al sicuro e che l'incendio divampato dopo l'esplosione è stato posto sotto controllo. Le operazioni sarebbero inoltre tornate alla normalità.
Il governo dell'est ha ribadito che la Libia non è coinvolta nella guerra tra Russia e Ucraina e non consente che il suo territorio, le sue acque o i suoi porti vengano utilizzati per «regolare conti». Preoccupazione è stata espressa anche dal governo di Tripoli, nell'ovest del Paese, in conflitto con quello orientale. Secondo le autorità di Tripoli, se «forze straniere illegali» avessero accesso alle strutture statali libiche, il Paese rischierebbe di essere trascinato in «conflitti esterni».